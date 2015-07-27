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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۰۹

علی پورکیانی:

ورزشگاه خانگی استقلال صنعتی با اهواز فرق می‌کند/ جوانگرایی کردیم

ورزشگاه خانگی استقلال صنعتی با اهواز فرق می‌کند/ جوانگرایی کردیم

قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان با بیان اینکه دو تیم همنام اهوازی در یک روز بازی‌های خانگی را برگزا نخواهند کرد، گفت: ورزشگاه خانگی دیدارهای ما با استقلال اهواز جدا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورکیانی در خصوص وضعیت نقل و انقال باشگاه استقلال خوزستان، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: پرونده نقل و انقال ما بسته شده است. با این حال ما دو جای خالی در سهمیه زیر ۲۳ سال و چهار نفر هم برای بزرگسالان داریم تا در طول فصل بتوانیم خود را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ یک از همکاران ویسی تغییر نکرده‌اند، افزود: این نوید را به همه می‌دهم که در این فصل استقلال خوزستان جدیدی خواهید دید. تیم ما جوان شده و با صلابت بازی خواهد کرد. این تیم در تمرینات نشان داد که کاملا با صلابت است.

قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان درباره تداخل بازی‌های خانگی این تیم با استقلال اهواز خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه از بین سه تیم خوستانی حتما یک تیم هر هفته خارج از خانه بازی دارد و این را هم بگویم که ورزشگاه خانگی ما غدیر است اما استقلال اهواز در ورزشگاه تختی بازی می‌کند.

پورکیانی همچنین گفت: ضمن اینکه یک تیم پنجشنبه و یک تیم هم جمعه بازی‌های خود را برگزار خواهد کرد. البته استقلال اهواز دیدارهای حساس خود را در ورزشگاه غدیر برگزار می‌کند.

کد مطلب 2868063

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