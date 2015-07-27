دختر ویتنی هیوستون درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، خانواده هیوستون تایید کردند که تنها فرزند ویتنی هیوستون خواننده مشهوری که در سال ۲۰۱۲ فوت کرد، در ۲۲ سالگی درگذشت.

او ۶ ماه پیش و از ماه ژانویه ۲۰۱۵ در حمام خانه‌اش بیهوش پیدا شد و از آن موقع تاکنون به هوش نیامد. خانواده او تایید کردند که وی دچار مشکل مغزی شد.

خانواده هیوستون و همسرش کریس براون با صدور اعلامیه‌ای مرگ این دختر را اعلام کردند.

بابی کریستینا که فرزند دو سوپراستار موسیقی بود از کودکی با پدر و مادرش روی صحنه ظاهر می‌شد و وقتی ۱۰ سال داشت با پدرش در مجموعه برنامه‌های زنده شبانه «بابی براون بودن» روی آنتن می‌رفت.

خانواده هیوستون تا مدت‌ها خبری از در کما بودن این دختر منتشر نکرده بودند و تنها از مطبوعات می‌خواستند تا بگذارند آنها آرامش خود را حفظ کنند. پزشک قانونی نیز پس از بررسی اعلام کرد هیچ ماده سمی یا اثری از خشونت موجب این کما نشده بود.