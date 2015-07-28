سید مصطفی حسین علی پور، مجری طرح «طراحی و ساخت سیستم های تولید کننده همزمان تولید آب و برق به صورت مستقل» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنا داریم برای اولین بار دستگاهی بسازیم تا با روشی نوین به صورت همزمان آب و برق را با استفاده از جریان هوا تولید کند.

وی با بیان اینکه این دستگاه به صورت همزمان آب و از سوی دیگر برق تولید می کند، گفت: بحث امکان پذیری این سیستم درحال مطالعه است تا بر این اساس بتوانیم از باد و رطوبت هوا، برق و آب تولید کنیم.

به گفته وی، از شش ماه گدشته مطالعات تولید این سیستم آغاز شده و پیش بینی ها نشان می دهد که این دستگاه نه لزوما در ارتفاعات، بلکه در تمام نقاط ( حتی در مکان های محلی) قابل نصب خواهد بود.

حسین علی پور با بیان اینکه در کل دنیا دستگاهی وجود دارد که با استفاده از سرما سازی هوا، برق و پس از آن آب تولید می کند، عنوان کرد: این دستگاه بسیار گران قیمت و مشکل ساز است چرا که به صورت پیوسته کار می کند و بعد از ایجاد جریانات برق، آب تولید می شود.

رئیس پژوهشکده آزمایشی تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست افزود: به همین دلیل در ساخت این دستگاه به گونه ای پیش می رویم که با سرماسازی هوا، آب و برق تولید نشود و دستگاه به صورت مستقل و همزمان، برق و آب تولید کند.

وی با بیان اینکه اکنون در مرحله بررسی ایده هستیم، اظهار داشت: تا یک سال دیگر، نمونه آزمایشگاهی اولین سیستم تولید همزمان برق و آب را خواهیم ساخت. همچنین ساخت این دستگاه می تواند برای اولین بار به عنوان یک ایده نو محسوب شود.