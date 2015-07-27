بیان رشادت شهدای عملیات مرصاد ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه مراسم سالروز عملیات مرصاد در حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم(ص) شهر کرمانشاه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و جمعی از بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) با بیان اینکه عملیات مرصاد چالش بزرگی برای دشمن بود گفت: این بخش از دفاع مقدس به یکی از بخش های تاریخی جنگ بدل شد.

وی با تاکید بر لزوم معرفی رشادت های شهدای دفاع مقدس تاکید کرد: شهدای مرصاد واقعا مظلوم واقع شده اند و به همین دلیل بایستی در معرفی هر چه بیش تر رشادت های آنان بکوشیم.

این فرمانده ارشد نظامی در استان کرمانشاه در ادامه صحبت های خود به مقاومت مردم اسلام آبادغرب اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم در این شهر به مقابله با منافقین پرداختند به طوریکه بسیاری از آنان در کوچه های محل زندگی خود به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه نباید جنایت های منافقین را فراموش کرد، گفت: مرصاد عملیاتی بود که همه افراد کشور با هم فکری یکدیگر در مقابل خائنین به کشور ایستادند.

سردار ریحانی در ادامه گفت: اکنون باید با همان تفکری که در عملیات مرصاد ایستادگی کردیم، در مقابل جریان های نفاق بایستیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مرصاد یادآور همبستگی ماست تا به یاد داشته باشیم که کی هستیم و کجا بودیم و اکنون کجا قرار داریم.