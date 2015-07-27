دولت مصوبات شورای عالی امنیت ملی در مورد موسسه میزان را اجرا کند

حجت الاسلام نصراله پژمان فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی مشکلات موسسه مالی و اعتباری میزان در جلسه با دادستان کل کشور، وزیر دادگستری خبر داد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی سریع و دقیق این موضوع و همچنین اجرای مصوبات استانداری خراسان و شورای عالی امنیت ملی در این خصوص شدیم.

عضو جبهه پایداری گفت: مشکلات ناشی از موسسه میزان در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است و شورا نیز یک سری مصوباتی برای حل این مشکل داشته است که ما در نامه فوق خواستار عملی شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی شده ایم.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: برای بررسی این مشکل جلساتی را با وزرای اقتصادی دولت،نائب رئیس مجلس داشتیم و امروز نیز با وزیر کشور جلسه خواهیم داشت تا این مسئله را که به وضعیت بحرانی رسیده است بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: عامل اصلی در ایجاد این مشکل بانک مرکزی است. بانک مرکزی در ارتباط با این موضوع مسئولیت رفتار خود را نمی پذیرد.

وی ادامه داد: مجموعه میزان در طول فعالیتش در ۱۴ سال گذشته هیچگونه اخطاری از بانک مرکزی دریافت نکرده و حتی مورد تشویق بانک مرکزی قرار گرفته و تکالیفی نیز از ناحیه بانک مرکزی متوجه آنها شده است.

پژمانفر با اشاره به بی توجهی بانک مرکزی به مشکل موسسه میزان گفت: بانک مرکزی مسئولیت این مشکل را قبول نمی کند به این بهانه که در دولت قبل این اتفاقات افتاده است.

دولت یازدهم به تعهدات دولت قبل پایبند نیست

وی با بیان اینکه بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی است که مسئولیت های آن در دولت های مختلف جاری و ساری است گفت: حتی در صورت تغییر دولت ها نیز شخصیت حقوقی وزارت خانه ها و بانک مرکزی مسئول اقدامات صورت گرفته هستند. متاسفانه این ادبیات در دولت یازدهم بسیار رایج است که به تعهدات دولت قبل پایبند نیستند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: تعهدات ایجاد شده برای بانک مرکزی در تمام دولت ها جاری و ساری است و بانک مرکزی نمی تواند خود را از مشکلات موسسه میزان کنار بکشد.

در ادامه جواد کریمی قدوسی در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: موسسه مالی و اعتباری میزان به دلیل سوء مدیریت و عدم توزیع مناسب سپرده های مردم دچار بحران شده و توسط دولت تعطیل شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: کارگروهی در بانک مرکزی مسئول تسویه سپرده های مردم در موسسه میزان شده است و این کارگروه بانک صاردات را مسئول تسویه سپرده های مردم کرده است.

وی افزود: بانک صاردات هم تاکنون فقط سپرده های خرد 5 تا 10 میلیونی را تسویه کرده است و سپرده های بزرگ 50 تا 100 میلیونی را پس نداده است.

به گزارش مهر امروز حدود 120 نفر از سپرده گذاران موسسه میزان مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار باز پس گیری سپرده های خود شدند.