قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجربه ناشی از توافق ۵۹۸ مردم ما را آب دیده کرده است گفت: در توافق فعلی نیز مردم تجارب ناشی از وضعیت اقتصادی پس از قطع نامه ۵۹۸ را سرلوحه خود قرار داده اند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از قطعنامه ۵۹۸ یک ارزانی ایجاد شد، اما مدت طولانی ادامه نداشت.

وی اظهار داشت: پس از توافق وین که بمباران تبلیغاتی زیادی روی آن انجام شد، شاخص های اصلی اقتصادی مثل بورس و بازار سرمایه تغییر محسوسی نداشتند.

وی افزود: این امر بهترین دلیل بر این موضوع است که تحلیل برخی دولتمردان مبنی بر اینکه همه مشکلات کشور به تحریم ها مربوط می شود تحلیلی نادرست و عقیم است و اهداف ثانویه از آن دنبال می شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به سفر هیات های فرانسوی و آلمانی به ایران پس از توافق هسته ای اظهار داشت: گسیل هیات های اروپایی تحت عنوان های سیاسی و اقتصادی حربه ای است که دولت توافق را مهم نشان دهد در حالی که تاکنون از این رفت و آمدها فایده ای حاصل ملت ایران نشده است.

وی ادامه داد: این سفرها یک سری تعارفات دیپلماتیک است و توافق و قرارداد اقتصادی بین طرف ها بسته نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به وعده های یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور به مردم در سفر به استان خراسان شمالی گفت: آقای یونسی در شهرستان مرزی و محروم راز و جرگلان در جمع مردم گفت که تحریم ها باید برداشته شود تا جوان ها ازدواج کنند باید امروز پاسخگوی این موضوع باشد که چرا علی رغم توافق وام ازدواج جوانان پرداخت نمی شود.

وی ادامه داد: آقای یونسی باید پاسخ دهند چرا علی رغم توافق وام مسکن روستایی پرداخت نشده و آبرسانی به روستاها هنوز با مشکل روبروست و هنوز گشایشی برای ملت ایجاد نشده است.