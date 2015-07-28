۷۲ رسانه از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه مورخ ۹۴/۵/۵ هیئت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۴۷ نشریه و ۲۵ پایگاه اطلاع رسانی مجوز انتشار دریافت کردند.

همچنین در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیات نظارت برگزار شد، گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات از عملکرد رسانه های مختلف در خصوص مذاکرات هسته ای با توجه به مصوبات شورایعالی امنیت ملی مطرح شد.

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسئولی برخی رسانه ها مورد رسیدگی قرار گرفت که طی آن با تغییر وضعیت انتشار ۳۰نشریه، تغییر ۹ صاحب امتیازی و ۱۷ مدیر مسئولی موافقت شد.