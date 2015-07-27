عباس ترابیان درباره حضور تیم «الخلیج» امارات در فوتسال جام باشگاه‌های آسیا و انتقاد رئیس کمیته فوتسال از نام این تیم اظهار کرد: برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در حیطه کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده و در واقع تصمیم گیرنده خود AFC است.

عضو ستاد برگزاری فوتسال جام باشگاه‌های آسیا ادامه داد: کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسائل سیاسی ورود نمی‌کند ولی آنها مراقب هستند که امارتی‌ها لفظ دزدی را به کار نبرند و به کلمه خلیج اضافه نکنند.

ترابیان همچنین درباره حضور علی کفاشیان در کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا و حذف نامش از این کمیته بعد از چند سال فعالیت، گفت: به هر حال در هر کمیته می‌تواند یک نفر از یک کشور حضور داشته باشد. طبیعی است وقتی کفاشیان ریاست کمیته فوتسال را گرفته، من دیگر نمی‌توانم در این کمیته باشم. در هر صورت مهم این است که کشورمان در این کمیته یک نماینده داشته باشد.

