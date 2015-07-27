عدالت عمرانی در شهر خرم آباد رعایت شود/ روند کند احداث ترمینال

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان آرا رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد در این جلسه که شامگاه یکشنبه برگزار شد، اظهار داشت: املاکی که توسط شهرداری خریداری می شود ابتدا باید به شورای اسلامی شهر ارائه داده شود و شورا نیز آنها را به کمیسیون های تخصصی که از افراد خبره تشکیل شده اند ارائه می دهد.

وی عنوان کرد: پس از بررسی توسط کمیسیون ها یک نظریه کارشناسی به صحن علنی شورا ارائه می دهند.

عدالت عمرانی در نقاط مختلف شهر خرم آباد رعایت شود

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه تایید یه شورای اسلامی شهر ملاک عمل برای شهرداری است، ادامه داد: شهرداری بدون مصوبه شورای اسلامی شهر حق توافق با املاک را ندارد.

جهان آرا با اشاره به اینکه نامه های مردمی ابتدا به کمیسیون هایی مانند خدمات شهری و عمران می روند، تصریح کرد: در صورت اهمیت برخی نامه ها به کمیسیون تلفیق با حضور روسای همه کمیسیون ها ارجاء داده می شوند.

جهان آرا بر ضرورت عدالت عمرانی در تمام نقاط شهر تاکید کرد و یادآور شد: ما هیچ گونه فعالیتی در جنوب شهر نداشتیم و متاسفانه با وجود بدهی ۶۹ میلیاردی شهرداری خرم آباد به طور مداوم پروژه جدید برای شهرداری تعریف شده و پروژه های گذشته به سرانجام نرسیده اند.

انتقاد عضو شورای شهر از عدم اجرای ترمینال برون استانی خرم آباد

عبدلله عزیزپور عضو شورای اسلامی شهر نیز گفت: جدی ترین پروژه نیمه تمام خرم آباد ترمینال است که ابتدا قرار بود در بهمن ماه و سپس بعد از عید افتتاح شود اما خبری نشد و با سرعت کندی در حال پیشروی است.

حسن آذری عضو شورای اسلامی شهر نیز در جلسه گفت: در شورای دوم زمین برج های دوقلو به شرکت ونک پارک واگذار شده و مقرر شد پس از دو سال شروع به کار کند که یک چاله کنده شده و رها شد.

وی عنوان کرد: در شورای سوم با شرکت معین کوثر قرارداد منعقد شده که در آن ۲۵ درصد سهم شهرداری و ۷۵ درصد سهم شرکت معین کوثر بود.

عضو شورای اسلامی شهر با بیان اینکه شرکت ونک پارک ادعای هشت میلیارد خسارت از شهرداری کرده است، ادامه داد: با وساطت استانداری این شرکت حاضر به دریافت خسارت چهار میلیاردی شده است.

قرارداد شرکت ونک پارک مدت دار است و نمی تواند هر زمان که خواست طرح دعوا کند

رضا حاصلی عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در جلسه بیان داشت: قرارداد شرکت ونک پارک مدت دار است و نمی تواند هر زمان که خواست طرح دعوا کند.

وی افزود: در آن قرارداد بندی وجود دارد که شرکت ونک پارک باید به ازای هر روز تاخیر ۱۰۰ هزار تومان به شهرداری بپردازد.

جهان آرا در ادامه این جلسه به مصوبات اشارع کردو بیان داشت: از ۱۲ نامه مردمی در این جلسه ۹ نامه مربوط به توافق مالکین در خصوص اراضی خیابان ۶۰ متری برای پل ۹ دی جهت اتصال به خیابان ولایت بود که قرار است استانداری برای تملک این اراضی شش میلیارد تومان به شهرداری کمک کند.

وی افزود: همچنین دو نامه مربوط به دریافت وام از بانک شهر برای خرید املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی بود