همایش ورزش صبحگاهی با حضور استاندار در پارک ملت قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ورزش صبحگاهی صبح دوشنبه با حضور استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استان با انجام پیاده روی دسته جمعی و نرمش در محوطه عمومی پارک ملت قزوین برگزار شد.

این همایش که با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین اجرا شد از این پس هر هفته با حضور مدیران کل ادارات و دستگاه های اجرایی و شهروندان قزوین در یکی از بوستان های شهر به شکل عمومی تکرار خواهد شد.

مرتضی روزبه در حاشیه این برنامه ورزشی بیان کرد: همه آحاد جامعه باید برای برخورداری از دو نوع سلامت و نشاط جسمی و روحی روی به فعالیت های ورزشی به ویژه ورزش های همگانی بیاورند.

وی ادامه داد: می توان با صرف کمترین هزینه و بازه زمانی برای انجام ورزش همگانی بیش ترین میزان امراض و بیماری ها را در کوتاه مدت و بلندمدت از خود دور کنیم.

استاندار قزوین اظهارداشت: کم تحرکی یکی از اصلی ترین عوامل شیوع بیماری های مختلف در افراد است از این رو در صورت نهادینه شدن ورزش همگانی در جامعه ضمن این که توانسته ایم بر بسیاری از بیماری ها غلبه کنیم، هزینه های درمانی را نیز کاهش داده ایم و می توانیم این اعتبارات و هزینه ها را در امور دیگری سرمایه گذاری کنیم.

روزبه در پایان افزود: ورزش های همگانی به حدی مهم هستند که هیچ بهانه ای برای انجام ندادن آنها موجه نیست بنابراین هرگز نباید در این زمینه محدودیت و موانعی را برای خود ایجاد کنیم.

در حاشیه این برنامه، اداره کل انتقال خون استان با برپایی ایستگاه، اقدام به اطلاع رسانی در خصوص شرایط اهدا خون کرد.

محمدحسین برادران مدیر کل انتقال خون استان قزوین، هدف از برپایی این ایستگاه را آگاهی بخشی به قشر ورزشکار عنوان کرد و ازآنان دعوت کرد با مراجعه مستمر به مراکز اهدا خون در تامین خون و فراورده های خونی سالم برای بیماران نیازمند مشارکت جدی داشته باشند.

همایش ورزش صبحگاهی با همت اداره کل ورزش و جوانان، هر هفته با حضوراستاندار، مسئولان استانی، هیئت های ورزشی و مردم در یکی از بوستانهای شهر قزوین برگزار می شود.

استاندار قزوین، از اهداکنندگان مستمر خون است که تاکنون بیش از ۵۰ بار سابقه اهدا خون دارد.