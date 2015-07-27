به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به ۲/ ۵ / ۱۳۹۴ را منتشر کرد که بر اساس آن جزئیات تغییرات نرخ ۱۱ گروه کالایی و ۴۲ قلم کالا اعلام شد.

همچنین در این گزارش فقط قیمت یک گروه کالایی سبزی های تازه افزایش و نرخ ۴ گروه کالایی تخم مرغ، حبوب، میوه های تازه و گوشت قرمز کاهش یافته است و نرخ گروه کالایی لبنیات، برنج، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نسبت به هفته مشابه ماه قبل ثابت مانده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و شانه ای ۶۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیا چیتی معادل ۰.۶ درصد کاهش ولی قیمت لوبیا چشم بلبلی ۰.۷ درصد و لوبیا سفید ۰.۴ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گیلاس عرضه نمی شد و گلابی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت گیلاس معادل ۲۱.۴ درصد و هلو ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۱ درصد تا ۲۲.۳ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل ۵ درصد، سیب زمینی ۰.۹ درصد، پیاز ۲.۷ درصد و سبزی های برگی ۲.۳ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۴ درصد تا ۹.۵ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۳ درصد کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد افزایش یافت. قیمت گوشت مرغ ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

تغییرات یکساله نرخ‌ها

براساس گزارش بانک مرکزی طی یکسال منتهی به هفته مورد بررسی، نرخ گروه لبنیات ۶.۴ درصد، برنج ۹.۰ درصد، حبوب ۱۵.۴ درصد، میوه های تازه ۱۱.۶ درصد، سبزی های تازه ۴.۷ درصد، گوشت قرمز ۷.۱ درصد، قند و شکر ۵.۵ درصد، چای ۳.۴ درصد و روغن نباتی ۰.۸ درصد افزایش و نرخ گوشت مرغ ۵.۰ درصد کاهش یافته و نرخ تخم مرغ ثابت مانده است.