نخستین جشنواره سیب قره قرمز در پایتخت ورنی ایران برگزار می شود

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ورنی شهرستان اهر در سراسر کشور مشهور است، اظهار داشت: ورنی یکی از صنایع دستی و بنام مختص به شهرستان اهر است و باید اقدامات لازم برای معرفی و شناساندن بیش از پیش آن صورت گیرد.

وی از ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در پارک ولایت شهرستان اهر خبر داد، بیان داشت: مقدمات و زیرساخت های برپایی این نمایشگاه در پارک ولایت با همکاری استانداری و اداره کل صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی انجام شده که در ماه آینده احداث خواهد شد.

عابدی با اشاره به اینکه شهرستان اهر پایتخت ورنی ایران است، تصریح کرد: نمایشگاه دائمی صنایع دستی برپایه تولید و توزیع ورنی و ایجاد محلی برای جذب گردشگران احداث می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون شش دوره متمادی جشنواره ورنی در شهرستان اهر برگزار می شود، افزود: امسال نیز در راستای معرفی هرچه بهتر ورنی هفتمین دوره جشنواره ورنی طی شهریور ماه در اهر برگزار خواهد شد.

فرماندار شهرستان اهر همچنین از برگزاری نخستین جشنواره سیب قره قرمزی در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای معرفی محصول سیب معروف به سیب قره قرمزی که جزو محصولات برتر کشاورزی این شهرستان اهر است.

عابدی در پایان خاطر نشان کرد: اولین جشنواره سیب قره قرمز اهر در پاییز برگزار می شود که انتظار داریک تمام مسئولان شهرستان برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره تلاش کنند.