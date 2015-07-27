به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، سیدمحمدحسن باستی در نشست کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی بوشهر با بیان اینکه بخشی از اراضی نظامی بوشهر به فضای عمومی شهر بوشهر افزوده میشود، اظهار داشت: در نشستهایی که با فرماندهان نیروی دریایی و هوایی ارتش برگزار شد بر الحاق برخی از اراضی پایگاههای نظامی به فضاهای عمومی شهر بوشهر موافقت شد.
وی با بیان اینکه ۲۲۰ هکتار اراضی منطقه دوم نیروی دریایی ارتش به فضای عمومی شهر بوشهر افزوده میشود، بیان کرد: با انعقاد تفاهمنامههایی در این حوزه ۲۲۰ هکتار اراضی حوزه نیروی دریایی ارتش رهاسازی میشود که بخش اعظمی از آنها به فضای تفریحی، رفاهی و فضای سبز تبدیل میشود.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه با الحاق بخشی از اراضی نیروی دریایی به فضای عمومی مساحت دهکده گردشگری بوشهر افزایش مییابد، افزود: دهکده گردشگری بوشهر روند اجرایی مطلوبی دارد که بخش مهمی از این طرح امسال افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه مساحت دهکده گردشگری بوشهر ۱۰۰ هکتار است، گفت: در این دهکده انواع تفریحات و خدمات رفاهی تفریحی طراحی شده است که سرمایهگذاران میتوانند در فضای گردشگری بوشهر طرحهای خود را اجرا کنند.
باستی عنوان کرد: در دهکده گردشگری بوشهر مالکیت به سرمایهگذاران واگذار نمیشود و بر اساس برنامه زمانبندی شده اجازه بهرهبرداری به آنان داده میشود.
وی با بیان اینکه در دهکده گردشگری بوشهر اکوسیستم دریایی حفظ شده است، افزود: در دهکده گردشگری بوشهر با حفظ شرایط طبیعی آن اسکله و سازههای جدید ایجاد نمیشود و از فضای موجود و اکوسیستمی این دهکده در ابعاد گوناگون بهرهبرداری میشود.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به اجرای خروجی دوم شهر بوشهر تصریح کرد: خروجی دوم بوشهر ادامه خیابان صدرا است که با ساخت پل بر روی کانال دریایی بندر بوشهر این مسیر تا منطقه گزبلند ادامه مییابد.
وی با اشاره به اینکه خروجی دوم بوشهر شش خطه ساخته میشود، خاطرنشان کرد: این مسیر که منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر را تحت پوشش قرار میدهد، نقش مهم و بهسزایی در حل مشکل اساسی حوزه ترافیک و پدافند غیر عامل شهر بوشهر دارد.
باستی با بیان اینکه خروجی دوم بوشهر با ۱۶۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری اجرا میشود، افزود: امسال عملیات اجرایی این طرح آغاز میشود که تا سال آینده بخشی از این مسیر در مدار بهرهبرداری قرار گیرد.
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