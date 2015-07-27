آغاز اردوی جهادی با حضور ۴۰۰ دانشجوی بسیجی در روستای صح دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان صبح دوشنبه در آغاز اجرای طرح اردوی جهادی در محل مسجد جامع روستای صح ضمن ارزشمند خواندن طرح اردوهای جهادی از سوی دانشجویان جوان بسیجی، اظهار داشت: طرح اردوهای جهادی ادامه حرکت جهاد سازندگی سابق و تداعی کننده دوران دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد: طرح اردوهای جهادی به آبادانی و عمران روستاها کمک فراوان می کند که باید در تقویت و ادامه فعالیت هر چه بهتر آن گام برداریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان افزود: مشارکت جوانان در آبادانی روستاها، کمک به اقتصاد و مردم از اهداف اصلی اجرای طرح اردوهای جهادی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه های دامغان است که این حرکت مقدس و ارزشمند قابل تقدیر است.

مجد با اشاره به حضور فعال و سازنده بسیج در تمامی عرصه ها اظهار داشت: اردوهای جهادی یکی از فعالیت های ممتاز بسیج بوده که بدون هیچ منتی اجرا می شود.

وی گفت: اردوهای جهادی (طرح هجرت) یک حرکت هدفمند و با برنامه و در راستای کمک به اشتغال، تولید خود کفایی و ماندگاری روستائیان در روستاها است که امیدواریم این حرکت امید و نشاط را در بین آحاد مردم ایجاد کند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان نیز در این آئین ضمن اظهار اینکه در اجرای طرح اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان ۴۰۰ دانشجو بسیجی مشارکت و همکاری دارند، افزود: این طرح از مرداد امسال آغاز و تا پایان شهریور ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی همچنین ضمن تصریح بر اینکه روستای صح روستای رزمنده خیز و شهید پرور بوده و دین خود را به خوبی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا کرده است، گفت: بسیجیان ما چه در زمان ۸ سال دفاع مقدس و بعد از آن نیروی کارآمدی برای نظام بودند و همواره در حل مسائل چالشی نظام پیشقدم بودند.

محمد خانمحمدی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای دامغان نیز ضمن معرفی گروه های جهادی گفت: اردوهای جهادی فرصتی برای خودسازی، خدمت رسانی به اهالی روستاها، آموزش فعالیت های گروهی و آشنایی با فرهنگ کار و تلاش از اولویت ها و اهداف اصلی اجرای طرح اردوهای جهادی (طرح هجرت ۳) است.

گروه های اعزامی اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه های دامغان در بخش های آموزشی، هنری، فرهنگی و ورزشی و در راستای تبدیل کشاورزی و دامپروری از حالت سنتی به صنعتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی در روستای صح فعالیت خواهند داشت.

بسیج دانشجویی دانشگاه های دامغان در ۸ دانشگاه دولتی و غیردولتی این شهرستان فعالیت دارد که هزار نفر از دانشجویان بسیجی خواهر و برادر این تشکل بسیجی هستند و ۷۰ درصد از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های دامغان را خواهران تشکیل می دهند.