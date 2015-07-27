بررسی علمی اختراعات مغفول مانده است

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درحال حاضر به موضوع ثبت اختراعات و مالکیت معنوی تنها به صورت شکلی پرداخته می شود و بررسی محتوایی در این زمینه مغفول مانده است.

وی تاکید کرد: اگر موضوع بررسی محتوایی اختراعات و مالکیت معنوی در زیر مجموعه قوه قضائیه باقی بماند همچنان طرح ها به صورت شکلی بررسی می شوند و ارزیابی علمی طرح ها امکان پذیر نخواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: بررسی علمی اختراعات و موضوع مالکیت معنوی نیازمند زیرساخت ها و امکانات تخصصی است که این موارد درحال حاضر در دولت وجود دارد و قوه قضائیه نمی تواند آن را عملیاتی کند.

رهایی تاکید کرد: روش صحیح پرداختن به ثبت اختراع و مالکیت معنوی به این شکل است که موضوعات حقوقی در قوه قضائیه به آن پرداخته شود اما بررسی علمی و ارزیابی ها توسط گروه های تخصصی در دولت انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر موضوع بررسی و ارزیابی های علمی ثبت اختراع و مالکیت معنوی در زیر مجموعه دولت قرار گیرد باید وظایف دولت توسط مراکز علمی مشخص شود و دولت به طور کامل این وظایف را انجام دهد تا مشکل اختراع و مالکیت معنوی به مرور در کشور برطرف شود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: مشکل اصلی ثبت اختراع و مالکیت معنوی مربوط به بررسی عام است به این نحو که درحال حاضر به مباحث محتوایی و ساختاری توجه نمی شود.