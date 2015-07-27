به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری در حاشیه ثبت قراردادش با باشگاه راه آهن در هیات فوتبال تهران به خبرنگاران گفت: تا امروز هم منتظر استقلال بودم، چون خیلی دوست داشتم به جمع آبی‌پوشان بپیوندم و تمام تلاشم را برای موفقیت این تیم انجام دهم که این امر میسر نشد و قرار شد که به راه آهن تهران بپیوندم.

منوچهری در پاسخ به این سئوال که کادر فنی در ابتدا شما را در لیست نفرات استقلال قرار داده بود اما به یکباره نظر آنها برگشت، گفت: از ابتدا هم با من صحبت شده بود و قرار بود در تمرینات استقلال حاضر شوم، اما متاسفانه برخی دوستان که از قبل هم با من آشنا بودند، به یکباره تصمیم سرمربی را عوض کرده و من را نخواستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از فرهاد مجیدی بسیار ممنونم که بارها که با کادر فنی تماس گرفت و خواستار حضور من در استقلال بود، اما همان‌طور که گفتم برخی دوستان مایل نبودند که من به استقلال بیایم.