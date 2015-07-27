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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

پوسترهای سینمایی در «۱۰۰ × ۷۰» به نمایش درمی‌آیند

پوسترهای سینمایی در «۱۰۰ × ۷۰» به نمایش درمی‌آیند

نمایشگاه پوسترهای سینمایی سیروس سلیمی با عنوان «۱۰۰ × ۷۰» در گالری پردیس ملت برپا می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس سلیمی، طراح گرافیک، نقاش و خوشنویس که پیش از این نمایشگاه «سی پوسترِ سی نما» را سال ۹۲ در خانه هنرمندان ایران برپا کرده بود، نمایشگاه دیگری از پوسترهای سینمایی خود را با عنوان «۱۰۰ × ۷۰» از نهم مرداد ماه جاری در گالری پردیس سینمایی ملت برگزار می کند.

این نمایشگاه شامل ۵۰ اثر از پوستر فیلم هایی است که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ توسط وی طراحی شده و عموما نسخه بین المللی آثار و رویدادهای سینمای ایران است که در مطرح ترین جشنواره های جهانی به نمایش درآمده اند. از جمله این آثار می توان به پوستر فیلم هایی چون آواز گنجشک‌ها، خون بازی، مرهم، گلچهره، روز سوم، ناهید، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، حیران، چ، گیلانه و... اشاره کرد.

نمایشگاه «۱۰۰ × ۷۰» از ۹ الی ۲۳ مرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۱ الی ۲۰ در گالری پردیس ملت برپا خواهد بود.

کد مطلب 2868310

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