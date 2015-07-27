با بررسی توافق توسط شورای عالی امنیت ملی نیازی به بررسی مجلس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه مهندسین امروز دوشنبه در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات مرصاد اظهار کرد: این عملیات جزو آخرین عملیات های هشت سال دفاع مقدس بود و اوج حضور غیرسازمانی و مردمی مجاهدین و ایثارگران را که با فرمان امام خمینی(ره) به جبهه ها رفته بودند، نمایش داد.

وی افزود: در آن مقطع دشمن قصد داشت از طریق منافقین تهران را ظرف سه روز بگیرد، اما روسیاهی و بوی مشمئزکننده منافقین خودفروخته نمایان شد.

باهنر تاکید کرد: امروز سرنوشت کسانی که به ملت، دین و انسانیت خیانت کردند، روشن است زیرا آنها دربه در هستند و بهترین دوستانشان صهیونیست های غاصبند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه سیل های اخیر در برخی مناطق تهران و مناطق شمال کشور گفت: متاسفانه حادثه باران های سیل‌آسا پیش‌بینی نشد و عده ای جان خود را از دست دادند و برخی از مسافرین با گرفتاری هایی روبرو شدند.

دبیرکل جامعه مهندسین با بیان اینکه ما در پیش بینی و پیشگیری از حوادث ضعف جدی داریم، تاکید کرد: مسئولان ستاد بحران باید به این موضوع رسیدگی و امکاناتی را برای پیشگیری از این حوادث تلخ فراهم کنند.

اجازه ندهیم عده‎ای برای انتخابات خبرگان خواب آشفته ببینند

وی با بیان اینکه ما مقوله انتخابات را فرصت و جزو افتخارات جمهوری اسلامی می دانیم، اظهار کرد: رأی مردم بالاترین رکن قدرت در نظام است و در همه این انتخابات ها باید شادابی و رقابت حاکم باشد.

باهنر افزود: از آنجایی که مردم ایران سیاسی هستند و به انتخابات اهمیت می دهند، معمولا هر انتخاباتی دارای یک پیش‌لرزه و پس‌لرزه‌هایی است. این موضوع چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی و تصمیم‌گیری شد که هر سال انتخابات نداشته باشیم تا کشور همیشه درگیر مسائل سیاسی شود.

دبیرکل جامعه مهندسین تاکید کرد: در همه انتخابات ها مقرراتی وجود دارد که همه باید آن را قبول کنیم. این مقررات از شروط نظام است که برای همه گروه های سیاسی مشخص کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من همواره رقبای خود را به حضور در انتخابات دعوت کرده ام و امروز هم می خواهیم تا اصلاح طلبان کاملا پررنگ در انتخابات آتی حضور داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری نباید سیاسی شود، عنوان کرد: این موضوع یک کار ملی و فراتر از جناح های سیاسی است. ماموریت مجلس خبرگان در واقع پشتیبانی از ولایت فقیه و ولایت فقیه نیز حامی استقلال کشور است.

باهنر تصریح کرد: در موضوع انتخابات مجلس خبرگان نباید گروهی شویم و آن را سیاسی کنیم و نباید یک عده با اهداف دیگری وارد انتخابات خبرگان شوند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با بیان اینکه ما خیالمان از نتیجه انتخابات خبرگان راحت است، گفت: نباید اجازه دهیم برخی برای خبرگان خواب آشفته ببینند و خوابشان تعبیر شود. نباید انتخابات خبرگان باعث دو قطبی شدن فضای جامعه شود.

مطمئن باشید همه در خصوص مساله هسته‌ای یک تصمیم را خواهیم گرفت

دبیرکل جامعه مهندسین با اشاره به موضوع توافق هسته ای خاطرنشان کرد: مساله هسته ای نباید تبدیل به نقطه افتراق شود. بحث های کارشناسی سر جای خودش، اما این مقوله یک مساله ملی است و نباید چالشی برای اختلاف و چند دستگی در جامعه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در بررسی و تصمیماتی که در خصوص مساله هسته ای خواهیم گرفت، مطمئن باشید همه یک نظر را اعلام می کنیم یعنی اینطور نیست که مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی تصمیماتی جداگانه بگیرند.

به گفته وی، مساله هسته ای را نباید دستاویز موضوع انتخابات کنیم و از این موضوع برای رقابت‌های انتخاباتی بهره نبریم.

باهنر با تاکید بر اینکه ظرف یکی دو هفته آینده اعضای کمیسیون ویژه بررسی توافق برجام مشخص می شوند، اظهار کرد: ما تلاش می کنیم در کمیسیون ویژه یک ترکیب از همه جریان ها حضور داشته باشند و می خواهیم آنچه از مجلس در خصوص این مساله بیرون می آید، یک تصمیم واحد باشد.

احمدی‌نژاد در حال فعال کردن نیروهای استانی خود است

دبیرکل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با بیان اینکه جبهه پایداری یکی از جبهه های فعال اصولگرایی است و طرفدار دارد، توضیح داد: ما این جبهه را در زمره جبهه بزرگ اصولگرایی تلقی می کنیم. البته برخی رابطه خوشی با پایداری ندارند، اما ما قصد داریم همه اصولگرایان را به یک ائتلاف واحد برسانیم.

دبیرکل جامعه مهندسین گفت: در بحث مشارکت و ائتلاف برای جریان اصولگرایی همه باید به سمت یکدیگر حرکت کنیم و از خود تنازل به خرج دهیم. چشم‌انداز ما وحدت صددرصدی اصولگرایان است و تلاش می کنیم به یک وحدت جامع دست یابیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احمدی‌نژاد و مجموعه طیف منسوب به آن و فعالان دولت نهم و دهم یک تعریف واحدی ندارند، گفت: تاکنون گروه های مختلفی از کنار احمدی‌نژاد به وجود آمده‌اند. بسیاری هستند که از اطراف احمدی‌نژاد کنار رفتند و دوستان وی طیف های متنوعی را تشکیل دادند و اختلافاتی نیز با هم دارند.

وی افزود: احمدی‌نژاد امروز در حال فعال کردن برخی نیروهای خود در استان ها است که البته این نیروها نیز با یکدیگر اختلافاتی دارند.

باهنر با اشاره به اینکه جریان اصولگرایی دو خط قرمز فتنه و انحراف را سرلوحه فعالیت های خود دارد، خاطرنشان کرد: ما با این دو جریان و طرفداران آنها هیچگاه نمی توانیم همکاری و ائتلاف کنیم.

اگر ناطق‌نوری فعالیت سیاسی کند، در زمره اصولگرایان قرار دارد

دبیرکل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی شکل‌گیری شورای هماهنگی اصولگرایان عنوان کرد: در طول دوره های گذشته هماهنگی هایی در این خصوص داشتیم و در هر دوره یک اسم برای این مجموعه ها و شوراها انتخاب شد. امروز تلاش می شود تا همه اصولگرایان با یکدیگر هماهنگ باشند که متولی این امر امروز جامعه روحانیت است. ما هم گفتیم همگرایی مان را با جامعتین ادامه خواهیم داد.

دبیرکل جامعه مهندسین با بیان اینکه جامعه روحانیت تلاش می کند با طیف های اصولگرایی از جمله طیف لاریجانی، قالیباف، جبهه پیروان و جبهه پایداری مذاکره کند، گفت: جامعه روحانیت قصد دارد مرکزیت یک شورا را بوجود آورد و امیدواریم به نتیجه برسد تا اصولگرایان همکاری منسجمی را با یکدیگر داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در حوزه های کوچک انتخاباتی، رقابت ها برای انتخابات آغاز شده که همه آنها سیاسی نیست.

وی تصریح کرد: امروز شورای هماهنگی اصولگرایان در حال شکل‌گیری است.

باهنر با بیان اینکه اصلاح طلبان اصرار دارند که بگویند ناطق‌نوری اصلاح طلب است، توضیح داد: فلز ناطق نوری اصولگرایی است و ما بارها از وی خواهش کردیم که وارد فعالیت های سیاسی شود، اما وی گفته است که در این خصوص تکلیف شرعی ندارد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری ادامه داد: در صورتی که ناطق‌نوری وارد فعالیت های سیاسی شود، در زمره اصولگرایان قرار دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما به طیف فراکسیون رهروان نزدیک هستید یا طیف فراکسیون اصولگرایان؟ گفت: من می خواهم دو طرف اصولگرایان مجلس را به یکدیگر نزدیک کنم. کسی که می خواهد مجموعه اصولگرایی را رهبری کند، باید تلاش داشته باشد تا آنها را به یکدیگر نزدیک کند و اجازه بدهید که من هم به هر دوی این فراکسیون ها نزدیک باشم و هم دور باشم.

شورای عالی امنیت ملی به بررسی توافق ورود کند، ضرورتی به بررسی مجلس نیست

دبیرکل جامعه مهندسین با بیان اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی در واقع پیشنهادات به رهبر معظم انقلاب است، خاطرنشان کرد: اگر شورا در خصوص بررسی مساله هسته ای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، آن موقع ضرورتی برای ورود مجلس به بررسی موضوع نیست.

وی گفت: نظر ما این بود که این مساله از سوی دولت به صورت لایحه ارائه شود که امروز در حال پیگیری این موضوع هستیم البته آقایان ظریف و صالحی گزارش هایی را به مجلس ارائه کردند که در واقع به معنای ارائه لایحه از سوی دولت نیست.

باهنر با تاکید بر اینکه برداشتن تحریم ها تحولاتی را در کشور ایجاد می کند، اظهار کرد: اگر کشوری نخواهد در ایران سرمایه گذاری کند و مشارکت اقتصادی داشته باشد، ما کاری نمی توانیم بکنیم، اما در رابطه با مبادلات اقتصادی رفتارهای خصمانه برخی کشورها را از یاد نخواهیم برد و اگر قرار باشد برخی شیطنت های گذشته را ادامه دهند، رفتارهایی در خور شأن آنها خواهیم داشت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صدای مجلس شورای اسلامی نه افراط است و نه تفریط، گفت: اینکه اخیرا کریم قدوسی می گوید خط قرمز ما اصلاح طلبان است، از ناحیه حزب یا گروه خودش گفته است ولی باید بگویم اصلاح طلبان برای نظام خط قرمز نیستند بلکه فتنه و انحراف برای نظام خط قرمز است.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری عنوان کرد: اینکه کسی بخواهد اصلاح طلبان را با چوب فتنه براند، انصاف نیست و ظلم است و من این مساله را قبول ندارم. به‌عنوان مثال من در مجلس هشتم می گفتم ما در مجلس اصلاح‌طلب داریم، اما فتنه‌گر و حامی فتنه نداریم.

تلاش می کنیم ترکیب کمیسیون ویژه برجام جامع باشد

همچنین باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ساز و کار تعیین ترکیب کمیسیون ویژه بررسی توافق برجام اظهار کرد: در خصوص انتخاب و تاسیس یک کمیسیون ویژه برای موضوع توافق هسته ای عده ای مخالف و عده ای موافق بودند، اما معنای تاسیس کمیسیون ویژه این است که مجلس می خواهد به طور جدی موضوع توافق را رسیدگی کند.

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و برخی دیگر از کمیسیون ها مخالف تاسیس این کمیسیون ویژه بودند و می گفتند این کارویژه ما بوده است ولی ما در آئین نامه مجلس تاسیس چنین کمیسیونی را داریم و مجلس می تواند در هر شرایط خاصی یک کمیسیون تاسیس کند.

باهنر تاکید کرد: بنابراین ما ناچار از تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی مساله هسته ای هستیم.

دبیرکل جامعه مهندسین ادامه داد: البته امروز بحث بر سر این است که دولت باید در خصوص توافق هسته ای لایحه ای به مجلس تقدیم کند که ما فعلا در حال پیگیری این موضوع هستیم.

باهنر با بیان اینکه بررسی صوری و فرمالیته مساله هسته ای در مجلس صحت ندارد، گفت: ما با شورای عالی امنیت ملی بررسی این موضوع را هماهنگ می کنیم و سیاست اصولی و راهبردی ما این است که این مقوله نباید موجب اختلاف در مجلس شود.

وی تصریح کرد: ما تلاش می کنیم در کمیسیون ویژه بررسی توافق برجام کسانی انتخاب شوند که آگاه، عالم و متخصص باشند. افرادی که در کمیسیون امنیت ملی، قضایی، انرژی و برنامه بودجه هستند می توانند عضو این کمیسیون شوند و همچنین از همه فراکسیون های مجلس نیز می توان برای این کمیسیون عضوگیری کرد.

دبیرکل جامعه مهندسین با اشاره به تفاهم بر سر ترکیب اعضای کمیسیون ویژه گفت: اینکه به تفاهم می رسیم یا خیر، کار سختی است. چند روز پیش یک جلسه با حضور لاریجانی و حدادعادل داشتیم تا بررسی کنیم چطور باید این مساله را مدیریت کرد. البته قرار نیست ما یک تصمیم بگیریم و آن را به نمایندگان مجلس تحمیل کنیم؛ چراکه نمایندگان صاحب حقوقی هستند.

باهنر خاطرنشان کرد: ما می خواهیم در کمیسیون ویژه ترکیبی داشته باشیم که چند نفر از فراکسیون رهروان، چند نفر از فراکسیون اصولگرایان و چند نفر از فراکسیون اصلاح طلبان در آن حضور داشته باشند و ترکیب کمیسیون کاملا جامع بسته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته ممکن است تلاش های ما به ثمر نرسد و یک فراکسیون با اکثریت خود بیاید و اکثریت کمیسیون ویژه را تشکیل دهد که ما هم چاره ای نداریم.