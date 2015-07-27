به گزارش خبرگزاری مهر، خدایی با اشاره به موضوع انیمیشن «صفحه خالی» گفت: نویسندهای با خرید ماشین تایپ قصد نوشتن دارد اما از آنجایی که نمیتواند مطلبی بنویسد دو شخصیت خلق میکند که برای نوشتن از آنها کمک بگیرد اما این شخصیتها هم اجازه نوشتن به او نمیدهند.
وی ضمن اشاره به موضوع انتزاعی این انیمیشن ادامه داد: این فیلم کاملا فانتزی است اما با زندگی ما نیز ارتباط دارد. خیلی از ما آشفته و در برخی از موارد غربی و در مواردی دیگر شرقی فکر میکنیم. این دوگانگی و افکار پراکندهای که در روز به سراغ همه ما آدمها میآید، انگیزه اصلیام برای ساخت «صفحه خالی» شد.
خدایی با تاکید بر تکنیک به کار رفته در این انیمیشن بیان کرد: در طراحی اولیه قرار بود کل داستان یا بخشهایی از آن به صورت سه بُعدی طراحی شود، اما به دلیل کمبود بودجه این اتفاق نیفتاد. قصد داشتم کار متفاوتی نسبت به دیگر انیمیشنهای تولید شده بسازم و از حالت متعارف فاصله بگیرم. مثلا علاقه داشتم در متحرکسازی انیمیشنی کارتونی و اغراق شده داشته باشیم، اما باز هم هزینههای هنگفت مانع از این کار شد.
این کارگردان انیمیشن در پایان یادآور شد: جلوههای ویژه در این انیمیشن اهمیت زیادی داشت. در برخی صحنهها شکستن اجسام را داشتیم که کار را برایمان سخت میکرد. البته خوشبختانه ما در ایران دسترسی نامحدود به ابزار و امکانات برای ساخت انیمیشن داریم و کسی نمیتواند منکر این مساله شود اما نداشتن تجربه و نبود حوصله و همچنین کمبود بودجه از مشکلاتی است که کار را برای انیماتورها سخت میکند.
فیلم انیمیشن «صفحه خالی» در ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه تولید شده و محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است. عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از: سیاوش خدایی کارگردان و جلوههای ویژه، تارا نعمتزاده (کارگردان هنری، نویسنده داستان و طراحی کاراکتر و صحنه، ملاحت زریناقبال متحرکسازی، مریم ابوذری مدیر تولید، جعفر خدایی تهیهکننده.
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