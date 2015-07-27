دستگیری ۱۶ سارق در طرح دو روزه پلیس در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مراد جعفری افزود: طرح عملیاتی مبارزه با سارقان با هدف پیشگیری از وقوع سرقت و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در سطح این استان به اجرا درآمد.

وی یادآورشد: ماموران با اجرای این طرح در سطح شهرستان های زنجان، خدابنده، خرمدره و ابهر، ۱۶ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

جعفری با اعلام اینکه این متهمان به اتهام سرقت از منزل، مغازه، اماکن، موتور سیکلت، سیم و کابل برق و سرقت از باغات دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی های صورت گرفته به بیش از ۱۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه بیشتر سرقت ها در سطح استان توسط افراد معتاد و به منظور تهیه مواد مخدر صورت می گیرد، گفت: اولویت پلیس در سال جاری مبارزه سرقت و به ویژه سرقت های خرد است.

ترکیدن لاستیک کمباین هفت نفر را راهی بیمارستان کرد

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در استان زنجان از ترکیدن لاستیک یک دستگاه کمباین خبر داد و گفت: در اثر این حادثه هفت نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ بهرام خلیلی افزود: ماموران انتظامی از وقوع یک حادثه در روستای آبی سفلی مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران با حضور در محل دریافتند افرادی مشغول انداختن تیوپ لاستیک بزرگ کمباین بودند که بعد از باد کردن لاستیک حین بریدن اضافه های نوار کنار آن، ناگهان لاستیک ترکید و در اثر این حادثه هفت نفر مصدوم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در استان زنجان با اعلام این که مصدومان به بیمارستان منتقل و بستری شدند، گفت: موضوع دردست رسیدگی است.