هر سه دروازه بان استقلال از آمادگی بالایی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر حسین ترابپور در حاشیه ثبت قراردادش با استقلال در هیات فوتبال با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر استقلال از شرایط خوبی برخوردار است و رفته رفته می رویم تا به آمادگی کامل دست پیدا کنیم.

وی افزود: درست است که دیرتر از برخی تیم ها کارمان را شروع کردیم اما بازیکنان ما آنقدر خوب تمرین کرده اند تا بتوانند برای شروع لیگ به مرز آمادگی برسیم.

مربی دروازه بانان استقلال در پاسخ به این پرسش که کدام یک از دروازه بانان استلال مقابل سیاه جامگان از دروازه حراست خواهد کرد گفت: هر سه گلر ما از آمادگی بسیار خوبی برخوردار هستند و این کار را برای ما سخت می کند و ما تلاش می کنیم تا روز شروع دیدار مقابل سیاه جامگان آماده ترین را به میدان بفرستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستم بتوانیم در مقابل سیاه جامگان سه امتیار را کسب کنیم.