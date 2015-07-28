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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۳۴

عثمانی با مهر مطرح کرد:

دوران پسا تحریم فرصتی برای اثبات کارایی کابینه یازدهم

دوران پسا تحریم فرصتی برای اثبات کارایی کابینه یازدهم

نماینده اصلاح طلب مجلس دوران پسا تحریم را فرصتی برای اثبات کارایی کابینه خواند و گفت: دولت در شرایط تحریم هابه مدیران مجرب نیازمند بود ودر شرایط پسا تحریم به مدیرانی پرتحرک و ریسک پذیرنیازمند است.

محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت در دوران تحریم عملکرد معقولی داشت گفت: در مورد ترکیب کابینه در شرایط پسا تحریم هم باید رئیس جمهور تصمیم بگیرد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ترکیب تیم فوتبال هم در شرایط تهاجم و تدافع با هم متفاوت است، دولت در شرابط تحریم ها و تدافع به مدیران مجرب و کار آزموده نیازمند بود و امروز در شرایط پسا تحریم به مدیرانی پرتحرک و ریسک پذیر نیاز داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: وزیران صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و نیرو در دوران تحریم به دلیل مشکلات بودجه دستشان بسته بود و نمی توان از آن ها توقع بیشتری داشت.

عثمانی گفت:زمانی که وزیر صنعت و یا کشاورزی بودجه ای در اختیاز ندارند چطور به صنایع و یا کشاورزان یارانه بدهند، امکان پذیر نیست.

وی تاکید کرد: دوران پسا تحریم فرصتی برای اثبات کابینه است چون مشکلات ناشی از تحریم ها حل شده و در شرایط جدید کابینه باید خود را اثبات کند.

کد مطلب 2868379

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