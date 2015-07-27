مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش سه گانه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي فدراسيون ورزش سه گانه، مجمع عمومي ساليانه فدراسيون ورزش سه گانه امروز دوشنبه با حضور دكتر احمدي مشاور عالي وزير و معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان ، مهندس جليل شهنازي دبير كل كميته ملي المپيك ، گواري مدير كل دفتر امور مشترك فدراسيون ها و باشگاهها ، خانم اسدي مدير امور مجامع ، سردار صبور رئيس فدراسيون ورزش سه گانه ،عزيز شلال نزاد دبير فدراسيون ، رؤساي هيئت هاي استاني ، نمايندگان سازمان ها ، ارگان ها ، نهادها ، مربيان ، داوران ، ورزشكاران و باشگاههاي عضو، در سالن همايش آكادمي المپيك مجموعه ورزشي انقلاب برگزارشد.

در این مجمع سردار صبور رئيس فدراسيون ورزش سه گانه اولين سخنران جلسه بود كه گزارش كاملي از عملكرد فدراسيون در سال گذشته ، نحوه ايجاد كميته هاي جديد و فعاليت هاي فرهنگي ، اعزام قهرمانان به مسابقات خارج از خانه و مهمتر از همه چگونگي انتخابات كنفدراسيون سه گانه آسيا و احراز پست نايب رئيسي كنفدراسيون سه گانه آسيا و دبير كلي فدراسيون غرب آسيا ارائه كرد.

وي گفت: ورزش سه گانه يك ورزش نوپاست كه از سال 80 وارد كشور شد . سال 82 ابتدا به شكل كميته هاي زير نظر فدراسيون دوو ميداني رسميت پيدا كرد و در سال 85 نيز به شكل فدراسيون در آمد. فدراسيون سه گانه ابتدا هيچي نداشت و با حدود 48 نفر ورزشكار آغاز كرد كه الان 32 هيأت فعال با 18000 ورزشكار در سراسر كشور كار مي كنند .

وي افزود: ما با توجه به نيازمان جهت رشد و رسيدن به استانداردهاي آسيايي و جهاني نياز داشتيم كه نيروهاي با توان بالا و متخصص را به كار بگيريم كه به همين دليل در استانها و شهرستانها از مديران درجه يك با توان و تخصص بالا استفاده كرديم.

ما سال گذشته حدود 700 ميليون تومان بودجه داشتيم ولي حدود يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون تومان آورده به فدراسيون بوده است . در طول 8 سال حدود 48 تيم به خارج اعزام كرديم و براي اولين بار 3 ورزشكار ما در رنكينگ آسيايي قرار گرفتند . ضمن اينكه تيم اميد سه گانه ما در مسابقات قهرماني آسيا در چين تايپه به مقام سوم تيمي دست يافت .

سردار صبور اظهار داشت : اولويت اصلي ما در فدراسيون ، كار فرهنگي است و خوشحال هستم كه دكتر احمدي مشاور عالي وزير و معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان در جلسه حضور دارند و در مقوله فرهنگي صاحب نظر بوده و ارزش ويژه اي به اين موضوع اثر گذار قائل هستند.

وي افزود : هيچ مسابقات سه گانه اي در هيچ كجاي دنيا شبيه به هم نيستند و همه با تغييرات بسيار و متفاوتي از هم برگزار مي شوند.

ما در بعد قهرماني در سال حدود 5 ، 6 مسابقه برگزار مي كنيم كه هر كدام حدود 300 ميليون تومان هزينه در بر دارد، در حاليكه در ژاپن و كره براي هر ورزشكار اين مقدار هزينه مي كنند . وقتي ورزشكار ژاپني مي آيد و مدال مي گيرد ، بايد علتش را بدانيم . ورزشكار ژاپني نه غيرتش از ورزشكار ايراني بيشتر است ، نه توان و تقيد بيشتري دارد. آنها فقط توان مالي دارند و براي اينكار هزينه مي كنند .

رئيس فدراسيون سه گانه با اشاره با تغيير در ساختار سازماني فدراسيون گفت : ما در بخش استعداديابي ، تغييرات اساسي انجام داديم و با استفاده از نيروهاي متخصص در اين حوزه ، با توجه به اينكه پيشكسوتي در اين ورزش وجود ندارد ، بنابراين براي استفاده از زمان و بهره گيري از الگوهاي مفيد اقداماتي انجام داديم كه موفقيت هاي ما را دو چندان مي سازد.

سردار صبور ضمن ارائه گزارش از انتخابات كنفدراسيون سه گانه آسيا اظهار داشت : سال ها بود كه كل فدراسيون هاي سه گانه آسيا ، تحت سيطره آسياي شرقي بود ند كه پس از انتخابات اخير در چين تايپه موفق شديم يكي از كرسي هاي بسيار مهم آن را احراز كنيم ، ضمن اينكه عنوان دبير كلي فدراسيون غرب آسيا را نيز كسب كرديم.

دكتر عبدالحميد احمدي مشاورعالي وزير و معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان كه به عنوان رئيس مجمع و نماينده وزارت ورزش در جلسه حضور داشت، ضمن برشمردن ويژگي هاي ورزش به خصوص ورزش سه گانه اظهار داشت : اخيراً اقداماتي در مورد توسعه ورزش سه گانه در وزارت ورزش و جوانان انجام شده و قرار است در اين زمينه حمايت هاي همه جانبه اي صورت گيرد .

وي گفت : مجمع جاي مباحث مختلف و چالش هاي فني و تخصصي است . حتي بايد مشكلات و نواقص نيز در آن مطرح شود تا راهكارها به دست بيايد .

به فرض اينكه در هيچ جاي كشور راجع به بحث ورزش و حمايت از ورزش ، سازمان ديگري وجود ندارد ، فدراسيون است كه مسئول صفر تا صد اقدامات خودش است كه اگر بتواند خوب برنامه ريزي ، خوب ظرفيت سازي و خوب عمل كند ، آن برنامه خوب هم اجرا خواهد شد . حالا اينكه چقدر بتواند از ظرفيت هاي لازم مثل وزارت ورزش و جوانان ، كميته ملي المپيك و اسپانسرها استفاده كند، توانسه اين بخش از موضوع حامي پيدا كند و از حمايت ها هم برخوردار شود.

وي راجع به نقش مجمع اظهار داشت : فدراسيون مرجع اصلي توسعه هر رشته ورزشي از جمله ورزش سه گانه است و مجمع فدراسيون هم ركن اصلي است كه بايد تصميم سازي ، تصميم گيري و پيگيري كند . نقش مجمع خيلي پر رنگ است و اگر مجامع نقش اصلي خودشان را بهتر و دقيق تر ايفا كنند مطمئناً موفق تر عمل خواهند كرد.

وي افزود : سياست ما حمايت از بخش هاي مختلف ورزش است و هيچ تعلق خاطري هم به يك يا چند رشته خاص نداريم و نخواهيم داشت . به همين دليل تفاهم نامه اي با تك تك فدراسيون هاي ورزشي منعقد مي شود كه هم تكليف وزارت ورزش و جوانان در آن مشخص ، هم تكليف خود فدراسيون معلوم و هم اينكه همه چيز در آن شفاف گردد.

دكتر احمدي گفت : ما عليرغم تنگناهاي بودجه اي با توجه به بدي شرايط اقتصادي كشور، حمايت هاي لازم را از اين رشته به عمل آورديم و به آن اهميت مي دهيم . ما علاوه بر حمايت مستقيم از فدراسيون ها ، حمايت هاي غير مستقيم از هيأتها را نيز انجام مي دهيم .

وي اظهار داشت : بحث اسپانسري بحث بسيار مهم و درستي است .اما اين بحث مشكل همه ما ورزشي هاست كه به جز دو سه رشته ورزش خاص ، عمده فدراسيون ها و ورزش ها با آن درگير و مواج هستند كه البته در وزارت ورزش و جوانان براي سامان دهي آن تلاش مي شود. اين موضوع به مشكل اقتصادي كل كشور بر مي گردد كه وضعيت گردش روان چرخ اقتصادي كشور و اينكه شركت ها ، كارخانه ها و سازمان هايي كه مي توانند اسپانسر شوند ، بايد به آورده مالي خودشان از اين طريق توجه كنند.

دكتر احمدي ضمن انتقاد از مديريت و عملكرد جزيره اي بعضي از فدراسيون ها گفت : جزيره اي عمل كردن بعضي از مديران باعث جدايي و دور افتادن رشته هاي همسان و هم شكل مثل ورزش سه گانه ، فدراسيون دوچرخه سواري ، شنا و شيرجه و دو و ميداني در كنار هم مي شود.

حوزه ورزش حوزه تعامل است . ما نمي توانيم بدون تعامل فعال باشيم و مديريت كنيم . همه حوزه ها بايد با يك روحيه تعامل و با يك ارتباط بسيار خوب كارشان را پيش ببرند . ما اگر جزيره اي عمل كنيم ، راه به جايي نخواهيم برد.

مشاورعالي وزير و معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان در پايان گفت : ما از ورزش همگاني حمايت ويژه اي داريم و توجه خاصي هم به آن مي كنيم . به همين خاطر اعتبار ويژه اي هم از سوي وزارت ورزش به حوزه ورزش همگاني اختصاص داده شده و اميدواريم با تعامل بيشتر بتوانيم از اين ظرفيت ها استفاده كنيم .

شايان ذكر است كه در ادامه جلسه هر كدام از روساي هيئت ها، نمايندگان سازمان ها، ارگان ها و نهادها به اظهار نظر پرداختند و از دكتر احمدي درخواست برگزاري جلسه اي اختصاصي و بررسي مشكلات فراوان فدراسيون سه گانه بويژه هيئت هاي استاني داشتند. اغلب مباحث اين گروه مشكل استخر هاي موجود در اختيار ادارات كل استان ها بود كه نمي توانند از آن جهت تمرين ورزشكاران سه گانه كار شهرستاني استفاده كنند.بنابر اين نياز به دستورالعملي از سوي وزارت براي ادارات كل ورزش استانها دارند تا امكان استفاده از اين امكانات را داشته باشند.