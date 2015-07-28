خبرگزاری مهر و اداره کل محیط زیست گلستان تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر، مدیر کل حفظ محیط زیست گلستان، در نشست مشترک با خبرگزاری مهر که در اداره کل محیط زیست استان برگزار شد، به مشکلات محیط زیستی و منابع طبیعی استان اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰۰ هکتار از مراتع ملی در یک سال گذشته از متعرضان به این مناطق پس گرفته شده است و برای حفظ و صیانت از این سرمایه های ملی، رسانه ها و سازمان محیط زیست باید همکاری نزدیک و محتوایی داشته باشند.

وی افزود: بحران آب در گلستان جدی است و در برخی مکان ها میزان بارندگی کمتر از ۳ میلی متر است و این بحران آسیب جدی به جنگل ها و پوشش گیاهی می زند و افزایش گرمای هوا و کاهش رطوبت شرایط را برای آتش سوزی جنگل ها فراهم می کند.

وی با تاکید بر این که بحران آب در گلستان جدی است، ادامه داد: رسانه ها نقش تاثیر گذاری در اطلاع رسانی موضوع بحران آب و صیانت از جنگل ها و پوشش گیاهی و همچنین طرح مشکلات زیست محیطی استان دارند و باید بیش از پیش توجه به این موضوع و اطلاع رسانی شرایط موجود مد نظرمان قرار گیرد.

مهاجر در این نشست پیشنهاد داد که یکی از محورهای جشنواره و همایش سه روزه خبرگزاری در استان گلستان مساله محیط زیست باشد و بیان کرد: الحاق یک بند به بخش ویژه جشنواره با موضوع حفظ محیط زیست و با رویکرد حفظ و صیانت از جنگل‌ها و پوشش گیاهی از ضرورت های رسانه ای حال حاضر کشور است.

وی افزود: رویکرد ادراه کل حفظ محیط زیست استان گلستان توجه به دانش محوری در این حوزه است و برای تحقق بخشی از این هدف پیشنهاد می کنیم یکی از کارگاه‌های خبرنگاران و فعالان رسانه ای مهر در ایام جشنواره به موضوع محیط زیست با درسنامه «چگونه برای رسانه محتوای مرتبط با محیط زیست تهیه کنیم» و «رویکردهای جدید به سوژه‌های محیط زیست» اختصاص پیدا کند این بخش با هدف نوآوری در تولید محتوای رسانه‌ای در حوزه محیط زیست اهمیت بسیار زیادی دارد.

محمد عکاف، سردبیر اداره کل اخبار استانی خبرگزاری مهر نیز در این نشست ضمن تاکید بر نقش موثر رسانه در حوزه محیط زیست اعلام کرد که قطعاً یکی از محورهای جشنواره حوزه محیط زیست خواهد بود زیرا استان گلستان ذاتا یک استان محیط زیستی است و بزرگترین و مهمترین پارک ملی ایران و یکی از ذخایر گیاهی و جنگلی جهان در این استان واقع شده است.

وی خواستار حمایت سازمان محیط زیست برای برگزاری این همایش سه روزه شد و افزود: برای این جشنواره بخش ویژه ای با موضوع حفظ محیط زیست و با رویکرد حفظ و صیانت از جنگل ها و پوشش گیاهی پیش بینی خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از کارگاه های آموزشی که برای خبرنگاران در حاشیه این سه روز در نظر گرفته شده نیز به مسائل محیط زیستی اختصاص خواهد یافت.

عکاف خاطر نشان کرد: به برترین اثر شرکت کننده در حوزه محیط زیست نیز یک جایزه ویژه اهدا می شود.

در این نشست، الهه موسوی، مشاور رسانه ای مدیرکل محیط زیست گلستان نیز با بیان این که خبرگزاری مهر به حوزه محیط زیست توجه ویژه ای داشته، گفت: مطالب این رسانه واقع بینانه و به دور از مسائل حاشیه ای بوده و همیشه نظرات موافق و مخالف را منعکس کرده است.

وی تصریح کرد: این رسانه فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ و مسائل حفاظت از محیط زیست است.

احمد دباغیان مدیر اداره روابط عمومی محیط زیست گلستان نیز با اشاره به پیوند خبرگزاری مهر و این اداره کل گفت: خبرگزاری مهر در استان گلستان نگاه ویژه و مؤثری در حوزه محیط زیست دارد و ما این خبرگزاری را رسانه دوستدار محیط زیست می دانیم و امیدواریم با همکاری نزدیک هر دو نهاد شاهد بهبود وضعیت حفظ محیط زیست و افزایش آگاهی های عمومی در حوزه حفظ و صیانت از این سرمایه ملی باشیم.

در این دیدار، ضمن بازدید از سالن همایش و جلسات این اداره کل، مقرر شد محل برگزاری همایشه سه روزه خبرگزاری مهر در این اداره کل باشد و محیط زیست گلستان در تامین بخشی از نیازهای این رویداد رسانه ای مشارکت داشته باشد. در پایان این نشست تفاهـم نامه همكاري برای برگزاری جشنواره مهر استان ها فـي مابين خبرگزاری مهر و اداره کل حفظ محیط زیست استان گلستان امضا شد.

با امضاي اين تفاهم‌نامه طرفين حد اعلاي تلاش خويش را در جهت گسترش توان در ایجاد تعاملات بیشتر که موضوع اين تفاهم‌نامه است و نيل به ارتقای سازمانی مبذول داشته و از همه كوشش خود برای نیل به اهداف مشترک بهره خواهند گرفت.

جشنواره مهر استان ها در نیمه دوم مهرماه در استان گلستان برگزار می‌شود.