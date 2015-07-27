جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۸۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۸۷۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۷ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۶۸ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۸۹ هزار و ۴۴۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۹۸ تومان، هر یورو را ۳۶۵۲ تومان، هر پوند را ۵۱۲۰ تومان و درهم امارات را ۸۹۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)