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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۰۸

رقابت های والیبال قهرمانی دانشگاه های آزاد کشور در شهرکرد آغاز شد

رقابت های والیبال قهرمانی دانشگاه های آزاد کشور در شهرکرد آغاز شد

شهرکرد - معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد از آغاز رقابت های والیبال قهرمانی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور (بخش بانوان) در شهرکرد خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی بخش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در واحد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، اظهار داشت: این مسابقات از روز گذشته چهارم مردادماه در شهرکرد آغاز شده است و تا ۲۵ مردادماه ادامه دارد.

وی عنوان کرد: هشت تیم در این مسابقات حضور داردند که برترین دانشجویان والیبالیست، عضو تیم اصلی دانشگاه آزاد اسلامی کشور می شوند.

خسروی بیان کرد: تیم های والیبال دانشگاه های آزاد ۲۰ استان کشور در این رقابت ها حضور دارند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ادامه داد: تیم های والیبال دانشگاه های آزاد اسلامی استانهای تهران، مازندران، لرستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، کرمان، فارس، خراسان رضوی در این دوره از مسابقات حضور دارند.

خسروی بیان کرد: مسابقات والیبال قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار می شود.

کد مطلب 2868449

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    نظرات

    • احمد محمدی ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
      0 0
      پاسخ
      مسابقات تو کدوم سالن برگزار میشه

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