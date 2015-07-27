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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دمای قم طی سه روز آینده به بالای ۴۰ درجه می‌رسد

دمای قم طی سه روز آینده به بالای ۴۰ درجه می‌رسد

قم - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از افزایش دمای هوا طی سه روز آینده خبر داد و گفت گرمای قم به بالای ۴۰ درجه می‌رسد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سه روز آینده هوای قم صاف همراه با وزش باد متوسط خواهد بود، گفت: طی این مدت سرعت وزش باد بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی پیش بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: امروز حداقل دمای هوا ۲۲ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۴۱ درجه، در روز سه شنبه حداقل دما ۲۳ درجه و حداکثر دمای هوای قم ۴۲ درجه و در روز چهارشنبه حداقل دمای هوا ۲۴ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۴۳ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم اظهار داشت: دمای هوا تا روز چهارشنبه روند افزایشی را طی خواهد کرد و پس از آن کاهش می‌یابد.

وی گفت: آسمان قم طی سه روز آینده بدون هر گونه غبارآلودگی و صاف خواهد بود.

ترابیان پدیده غالب سه روز آینده را افزایش دما عنوان کرد و افزود: طی سه روز آینده دمای قم به بالای ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

کد مطلب 2868463

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