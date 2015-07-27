محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سه روز آینده هوای قم صاف همراه با وزش باد متوسط خواهد بود، گفت: طی این مدت سرعت وزش باد بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی پیش بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: امروز حداقل دمای هوا ۲۲ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۴۱ درجه، در روز سه شنبه حداقل دما ۲۳ درجه و حداکثر دمای هوای قم ۴۲ درجه و در روز چهارشنبه حداقل دمای هوا ۲۴ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۴۳ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم اظهار داشت: دمای هوا تا روز چهارشنبه روند افزایشی را طی خواهد کرد و پس از آن کاهش می‌یابد.

وی گفت: آسمان قم طی سه روز آینده بدون هر گونه غبارآلودگی و صاف خواهد بود.

ترابیان پدیده غالب سه روز آینده را افزایش دما عنوان کرد و افزود: طی سه روز آینده دمای قم به بالای ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.