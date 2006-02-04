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۱۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۳۰

در كرج ؛

سن 50 درصد سواد آموزان زير 40 سال است

سن 50 درصد سواد آموزان زير 40 سال است

رئيس اداره نهضت سواد آموزي غرب كرج گفت: سن 50 درصد سواد آموزان منطقه غرب كرج زير40 سال است .

محمد ولي جماليان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : 7 هزار و 328 سوادآموز در نهضت سواد آموزي غرب كرج مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد 6 هزار و 397 نفر زن و 931 نفرمرد هستند.

وي افزود: اين تعداد در قالب 507 كلاس در پايه هاي مقدماتي ، تكميلي ، پاياني و پنجم تحصيل مي كنند.

جماليان همچنين از تشكيل پنج مركز يادگيري محلي(c.L.c) خبرداد و خاطرنشان كرد: در اين مركز سواد آموزان با هدف مشاركت و يادگيري و بهره مندي از آموزشهاي مهارت اساسي زندگي و مهارتهاي حرفه اي به تحصيل مي پردازند.

اين مسئول هدف از تشكيل c.L.c را فراگيري آموزشهاي مهارتي علاوه بر آموزشهاي پايه عنوان كرد.

جماليان اظهارداشت: 139 گروه پيگير براي تشكيل كلاسهاي نهضت در مراكز مختلف در حال فعاليت هستند و تاكنون موفق به جذب بيش از 1500 نفر بيسواد در كلاسهاي سوادآموزي شده اند.

کد مطلب 286847

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