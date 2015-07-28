به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در جمع نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های برتر کشور با اشاره به اینکه ما اجازه نمی‌دهیم ارز بی جهت از کشور خارج شده و امکان اشتغال خارجی‌ها را فراهم کند، افزود: ‌ما در گذشته این تجارب تلخ را داشته‌ایم اما در مقطع فعلی برنامه دقیقی داریم و دنبال ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال هستیم.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: اجازه نمی‌دهیم بازار ایران محل تاخت و تاز کالاهای بنجل خارجی شود.

وی با اشاره به اینکه دولت برای دوره پس از تحریم برنامه دقیق دارد، گفت: دولت با مشکلات زیادی کار خود را آغاز کرد اما تلاش کرد به صورت عالمانه و کارشناسانه و فارغ از جنجال‌ها و حاشیه‌ها مسائل اصلی کشور و مردم را حل کند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر گاهی هم از شرایط موجود کشوری مطلبی گفته می‌شد، صرفا برای تبیین شرایط کشور بود اما در همین مدت اتفاقات مهمی افتاد. من تعجب می‌کنم که مقامات آمریکایی می‌گویند ایرانی‌ها تحت فشار تحریم‌ها به مذاکره آمدند در حالی که ما با سیاست‌های دقیق که متکی به نظر کارشناسان و نخبگان بود، توانستیم تورم را کاهش داده، وارد دوره رونق اقتصادی شده و حدود ۶ میلیون تن گندم از کشاورزان بخریم.

جهانگیری تصریح کرد: همچنین بیش از ۸ هزار واحد صنعتی را به بهره‌برداری رسانده و در حوزه خودرو رشد ۵۰ درصدی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اکنون بخش خصوصی و تعاونی باید به صحنه بیایند، خاطرنشان کرد: برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید باید دولت سیاستگذاری کند که ما در حال تهیه این برنامه‌ها هستیم اما بخش خصوصی و تعاونی هم باید سرمایه‌گذاری کرده و کارخانجات را وارد عرصه تولید کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از رفع تحریم‌ها کشور با هجمه کشورهای خارجی مواجه می‌شود اما مهم‌ترین جهت‌گیری ما باید افزایش تولید و صادرات باشد؛ بنابراین باید با هر عاملی که تولید داخلی را به مخاطره می‌اندازد مقابله کرد.

وی با بیان اینکه پس از رفع تحریم‌ها شرکت‌های خارجی در کشور ما حضور می‌یابند، تاکید کرد: ‌لازمه استفاده مطلوب از این موقعیت، تدوین سیاست‌های حمایت از تولید داخلی است.