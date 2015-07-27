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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

پرویز مظلومی:

منتظر یک خبر خوب در استقلال باشید/ تا آخر شب اتفاقاتی می‌افتد!

منتظر یک خبر خوب در استقلال باشید/ تا آخر شب اتفاقاتی می‌افتد!

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال آبی‌پوشان در این فصل عنوان کرد: ما دو جای خالی در فهرست خود داریم و ممکن است تا آخر شب بازیکن دیگری نیز جذب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: امروز حیدری، ابراهیمی و کریمی آخرین نفراتی بودند که قراردادشان را تمدید کردیم. البته ما در فهرست خود دو جای خالی داریم و یک بازیکن خارجی هم مد نظر داریم که در حال انجام کارهای مربوط به او هستیم که طی روزهای آینده تکلیف او مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: ما یکسری مسایل داشتیم که در روزهای آخر توانستیم قرارداد برخی بازیکنان را تمدید کنیم. به عنوان مثال رضایتنامه کریمی روز گذشته صادر شد و مردم از این بابت بی‌خبر هستند. نظری، امیری و افشارزاده و همچنین پورحیدری خیلی زحمت کشدند تا این تیم جمع شد. استقلال البته هنوز دو جای خالی دارد و تا آخر شب منتظر خبر تازه ای باشید شاید اتفاق دیگری رخ بدهد.

مظلومی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جدایی هاشم بیک‌زاده از این تیم گفت: من با این بازیکن صحبت کردم و او برای جدایی از استقلال مردد بود ولی به من گفت که به آرامش نیاز دارم و دوست دارم به جایی بروم که در آرامش بازی کنم.

سرمربی استقلال در خصوص دیدار برابر سیاه جامگان گفت: من شناخت کافی از این تیم ندارم و این تیم خطرناکی است که می توان گفت از آنجا که میزبان هستند کارمان دشوار است.

وی در پاسخ به این سوال که در بازی اول از کدام دروازه‌بان استفاده می‌کند گفت: خواهش می‌کنم از حالا سوالات حاشیه‌ای نپرسید و اجازه دهید کارمان را انجام دهیم.

 

کد مطلب 2868538

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