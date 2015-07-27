به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اولین ماه تابستان سال ۱۳۹۴ پروانه فعالیت ۱۴۶ کانون آگهی و تبلیغاتی تمدید و برای ۷۰ کانون تازه‌تأسیس نیز مجوز صادر شد که در این میان، ۵۶ نفر از مدیران مسؤول متقاضی تمدید مجوز، زن و ۹۰ نفر مرد بوده‌اند. همچنین ۳۱ نفر از مدیران مسؤول کانون‌های تازه‌تأسیس زن و ۳۹ نفر نیز مرد هستند.

بر این اساس، رده سنی ۵ نفر از مدیران مسؤول کانون‌های آگهی و تبلیغاتی تازه‌تأسیس در تیرماه ۲۰ تا ۲۵ سال، ‌ ۲۵ مدیرمسئول ۲۵ تا ۳۰ سال، ۲۰ نفر، ۳۰ تا ۳۵ سال، ۷ نفر ۳۵ تا ۴۰ سال، ۳ نفر ۴۰ تا ۴۵ سال، ۸ نفر ۴۵ تا ۵۰ سال و ۲ نفر بالای ۵۰ سال اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، در میان متقاضیان راه‌اندازی کانون آگهی و تبلیغاتی که موفق به دریافت مجوز شده‌اند، ۳ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ‌۴۰ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۱۴ نفر دارای مدرک کاردانی و ۱۳نفر دارای مدرک دیپلم هستند.

در تیرماه سال گذشته ۱۷۶ مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی تمدید و برای ۸۱ کانون تازه‌تأسیس نیز مجوز صادر شده بود.