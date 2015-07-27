طلاب حوزه های علمیه قزوین به مناطق محروم و روستایی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام میثم درگاهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان در تشریح اهداف و برنامه های طرح اردوهای جهادی بسیج سازندگی ویژه طلاب استان قزوین اظهارداشت: طرح هجرت بسیج از جمله طرح های موفقی بود که طی اجرای متوالی آن در سالیان اخیر خوشبختانه شاهد شکوفایی استعداد بسیاری از جوانان بودیم.

وی ادامه داد: نمونه طرح اردوهای جهادی و ثمرات آن یکی از تدابیر ارزنده و حکیمانه مقام معظم رهبری بود که خوشبختانه با لبیک همه اقشار مواجه شد.

حجت الاسلام درگاهی در رابطه با مهم ترین رسالت های این طرح گفت: خودسازی، خدمت به خلق به ویژه اقشار محروم و تبلیغ آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی، رفع محرومیت ها و تقویت روحیه اعتماد به نفس جوانان از مهم ترین اهداف و رسالت های اردوهای جهادی محسوب می شود.

مسئول طلاب جهادگر بسیج سازندگی استان قزوین گفت: با توجه به فرمایشات موکد مقام معظم رهبری برای روی آوردن به فرهنگ کار جهادی، طلاب حوزه های علمیه استان قزوین نیز مانند بقیه اقشار دعوت رهبری را لبیک گفته اند و این حرکت مقدس را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس جمعی از طلاب حوزه های علمیه سراسر قزوین در قالب طرح اردوهای جهادی بسیج سازندگی طلاب به بخش کوهین و سایر مناطق محروم و روستایی اعزام شدند.

حجت الاسلام درگاهی افزود: فعاليت طلاب در چهارمین دوره این طرح مانند سنوات گذشته در حوزه خدمات عمرانی، بهداشتی و فرهنگی و دینی روستاهای این بخش خواهد بود.

وی گفت: همه فعالیت های طلاب علوم دینی در بخش تبلیغ صورت نمی گیرد بلکه امروز نیز مانند دوران دفاع مقدس که این قشر در خط مقدم جبهه ها می جنگید، حضور در عرصه های سازندگی و محرومیت زدایی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.