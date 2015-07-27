سند توسعه مهارت در خوزستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته مهارت اظهار کرد: ششم مرداد سالروز تولد سازمان فنی و حرفه ای است.

وی با بیان اینکه این سازمان یکی از سازمان های جوان پرمشغله است افزود: این سازمان در سال ۵۹ اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار، صندوق و کارگاه کارآموزی در هم ادغام شده و سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی کشور به وجود آمد.

وی افزود: برای اینکه متولی نیروی انسانی کل کشور این سازمان نبوده و برای تطبیق عناوین بین المللی و حضور در سازمان های جهانی این اسم تقریبا مشترک به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تغییر پیدا کرد.

وی افزود: فنی و حرفه ای با وجود تازگی و جوانی خودش را در مقابل سایر سازمان های جهانی مرتبط به خوبی نشان داده و در مسابقات جهانی مهارت نیز رتبه های قابل توجهی را کسب کرده است لذا در صدد هستیم تا کسب این رتبه ها را ارتقا داده و عمق بیشتری به آنها بدهیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: افراد وقتی به سن کار و اشتغال رسیدند باید برای ورود به بازار کار آموزش ببینند که این آموزش یکی از وظایف اصلی سازمان فنی و حرفه ای است.

وی افزود:بعد از پیشرفت و تغییر فناوری و تکنولوژی نیز آموزش های تکمیلی به این افراد ارائه می شود. یکی از مزایای ارائه این آموزش ها در حقیقت افزایش مهارت نیروی کار است.

قلاوند بیان کرد: مهارت و آموزش منافع بسیاری برای سلامت نیروی انسانی، کار و کارگر و حتی کارفرما دارد و فنی و حرفه ای برای دانشجویان فارغ التحصیل و در حال تحصیل آموزش هایی را برگزار می کند چون برخی مواقع این افراد رشته خود را بدون علاقه انتخاب کرده و یا اینکه دقت لازم را در انتخاب رشته و ارزیابی بازار کار انجام نداده اند.

وی عنوان کرد: نسبت تحصیل کنندگان در مقطع کاردانی در کشورهای به مقطع کارشانی در بسیاری از کشورهای دیگر هشت به یک است ولی متاسفانه در ایران تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نسبت به مقطع کاردانی بسیار بیشتر است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان تأکید کرد: در خوزستان دو دانشگاه علمی کاربردی در شهر اهواز و دزفول با ۸۴۰ دانشجوی کاردانی منطق با نیازهای استان داریم. با کمک آموزش و پرورش خوزستان پیگیر اصلاح نسبت هدایت دانش آموزان به رشته های نظری و مهارت های فنی است. متاسفانه اکثر دانش آموزان خوزستانی به رشته هایی ورود پیدا می کنند که چندان بازار کاری ندارد.

قلاوند ادامه داد: در پادگان ها برای سربازان دوره هایی را برگزار کرده و مهارت های مختلفی را به آنها آموزش می دهیم. برای زندان ها و کسانی که به دلایل مختلفی از چرخه زندگی عادی خارج شدند نیز در دوران پس از زندان یک دوره آموزشی برگزار می کنیم همچنین برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان بی سرپرست نیز دوره های آموزشی مختلفی را برگزار می کنیم.

وی یادآور شد: سازمان فنی و حرفه ای این اعتقاد را دارد که در کنار آموزش های دیگر باید به آموزش مهارت های زندگی و فنون دستیابی به موفقیت هم بپردازد و توجه به تولید یعنی توجه ۱۰۰ درصدی به اشتغال و یکی از فعالیت های این سازمان توجه ویژه به اشتغال و آموزش نیروی انسانی برای ورود به بازار کار است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: با همکاری صدا و سیمای خوزستان در یک توافق مشترک مقرر شد تا استودیو مهارت را در این استان راه اندازی و تجهیز کرده و مهارت آموزی به مردم پای ثابت برنامه های هفتگی صدا و سیما باشد.

قلاوند اضافه کرد: بیکاری و کمبود فضای اشتغال دو مشکل مهم موجود در خوزستان هستند بنابراین تلاش سازمان فنی و حرفه ای این است که برای بهبود معیشت مردم درآمد آنها را افزایش داده و هزینه های خانواده ها را نیز کاهش دهد.

وی اظهار کرد: اگر نمی توانیم به درآمد مردم اضافه کنیم، حداقل کار این است که با آموزش های لازم کاری کند که خانوارها هزینه های کمتری را متحمل شوند.

وی گفت:این سازمان با آموزش هایی که ارائه می دهد در کاهش هزینه ها تأثیر گذار بوده و باعث افزایش درآمد آنها نیز می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان افزود: سند توسعه مهارت خوزستان را برای اولین بار در کشور و در قالب ۱۶ جلد تدوین کرده و تا پنج سال از آن به عنوان نقشه راه در این زمینه استفاده می کنیم.

وی گفت: همچنین در حوزه برون مرزی توسعه خدمات آموزشی در کشورهای هدف به منظور تأمین سیاست های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها نیز رسالت انجام فعالیت هایی از سازمان فنی و حرفه ای کشور به ما محول شده است.

قلاوند عنوان کرد: در کشورهای امارات متحده عربی، قطر، عراق و الجزایر به نوعی فعالیت های آموزشی را داریم و در برخی از کشورها نیز به دلیل سیاست حاکم بر آن چندان ورود پیدا نمی کنیم.

وی ادامه داد: همچنین پیگیر راه اندازی غرفه های عرضه توانمدی های آموزشی و مهارتی در کشور عمان هستیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته هفت میلیون نفر ساعت اجرای برنامه آموزشی و در بخش غیر دولتی نیز ۱۲ میلیون نفر ساعت آموزش داشتیم و در حوزه صنعت ساختمان و رشته های مرتبط با آن طی یک سال اخیر ۱۱۳ هزار نفر را تعیین صلاحیت کرده و گواهینامه های لازم را ارائه کردیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در پایان گفت: آموزش های ارائه شده در مراکز مختلف این استان انجام می شوند که در کل ۵۰ مرکز تک و دو منظوره در خوزستان داریم.

وی افزود:یکی از بخش هایی که کمتر کار کرده ایم در واقع کشاورزی است البته ناگفته نماند با همکاری جهاد کشاورزی خوزستان آموزش هایی در زمینه کشاورزی، زنبورداری و دام در حال اجرا داریم. ولی باید قبول داشت که در این بخش هنوز هم کم کار شده است.