۱۸۲ پروژه محرومیت زدایی در استان کرمانشاه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فتاحی ظهر امروز دوشنبه در بازدید خبرنگاران از اردوهای جهادی استان کرمانشاه در روستای ورمنجه، از افتتاح ۹۷ پروژه محرومیت زدایی در استان طی هفته آینده خبر داد.

وی افزود: این پروژه ها روز ۱۱ مرداد ماه با حضور سردار حزنی فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر سپاه پاسداران افتتاح خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای اجرای این پروژه ها دو و نیم میلیارد تومان از سوی قرارگاه قرب کوثر اختصاص و هزینه شده است.

فتاحی در خصوص پروژه های محرومیت زدایی در استان کرمانشاه طی سال ۹۳ نیز، گفت: در مجموع در سال گذشته ۱۸۲ پروژه محرومی زدایی در استان کرمانشاه اجرا شد.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته طی سال گذشته و امسال باید یک هزار و ۶۷ پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی در استان کرمانشاه اجرا شود که تا کنون ۲۴۵ پروژه اجرایی شده است.

وی به اعزام گروه های جهادی در استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در سه ماهه اول سال جاری شش گروه جهادی شامل ۴۵۵ نفر از استان های کشور به استان ما اعزام شده اند.

فتاحی همچنین از حضور ۱۵ گروه جهادی محلات و دانشجویی در نقاط محروم استان طی سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: بیش از ۴۵۷ نفر در قالب این تعداد گروه به ۳۰ روستای محروم استان اعزام شده و به ارائه خدمت پرداختند.