باید از هیأت های مذهبی حمایت شود/ هیأت؛ عامل ماندگاری شیعه

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع عمومی بسیج مداحان با سخنرانی سردار سعید فرجیان زاده معاون هماهنگ ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین و مداحی محمد فراهانی و مرتضی طاهری بعد از ظهر روز گذشته ۴ مردادماه در حسینیه شهدای بسیج برگزار شد.

سردار فرجیان زاده درباره تأثیر اجتماعات مذهبی در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی گفت: هر اجتماعی از مومنین مفید و تاثیر گذار و باعث شکوه و عظمت اسلام است. هر چه این تجمعات بیشتر باشد عظمت اسلام و انقلاب و مومنین بیشتر نمایش داده می شود.

وی در ادامه به تاثیرات به کارگیری هنر در اجتماعات مذهبی اشاره داشت و اظهار کرد: هنر باید همیشه در خدمت تعهد و دین باشد، هنر برای هنر و شعر بی تعهد برای جامعه ارزشی ندارد و رشد و تعالی جامعه را تضمین نمی کند. امروز در جامعه ما شاعران متعهدی وجود دارند که با استفاده از ذوق هنری خودشان در جهت معرفی معارف اسلامی قدم بر می دارند. شعر باید به معرفت انسان کمک کند و باید باعث بصیرت بیشتر جامعه باشد.

معاون هماهنگ ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: شاعران در شعرشان باید معرفت زایی و بصیرت افزایی کنند. شاعران می توانند با استفاده از ظرفیت شعر به جنبه های اخلاقی و ایمانی جامعه کمک کنند و جنبه های دانشی جامعه را تقویت کنند. شاعر متعهد کسی است که بتواند با شعر خود معارف دینی و بصیرت سیاسی را منتقل کند و اخلاق جامعه را افزایش دهد. شاعری که بتواند با این ویژگی ها شعر تولید کند توانسته است به جامعه خدمت ارزنده ای داشته باشد.

سردار فرجیان زاده درباره جایگاه شعر در هیئت و تاثیرات اشعار انقلابی نیز گفت: شعر در روح و نهاد انسان تاثیر زیادی دارد، شعر چون همراه با قافیه و زیبایی کلام است تاثیر زیادی را در مخاطب دارد لذا باید مفاهیم اصلی انقلاب را با زبان شعر به مردم منتقل کنیم.

وی ادامه داد: شعر انقلابی شعری است که بتواند انقلاب، ارزش های انقلاب و اصول آن را به خوبی به مردم انتقال دهد و بتواند آن ها را برای جامعه تبیین کند. اگر شاعری بتواند با روحیه انقلابی خود ارزش های انقلاب را منتقل کند توانسته است به جامعه اسلامی خدمت کند و رسالت اصلی شاعری خود را انجام داده است.

معاون هماهنگ ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در رابطه با اولویت های امروز هیئت نیز گفت: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند هیئت های ما نباید هیئت های سکولار باشند، هیئت های ما باید محافل تبیین معارف اسلامی، محافل افزایش بصیرت و آگاهی جوانان و محافل افزایش اخلاق و معرفت مردم باشند. باید در هیئت آشنایی مردم را نسبت اهل بیت عصمت و طهارت و فضایل این خاندان افزایش دهیم. باید آگاهی مردم را نسبت به عظمت اهل بیت علیه السلام و نقشی که این خاندان در رستگاری بشریت داشته اند را به خوبی تبیین کنیم.

سردار فرجیان زاده بیان کرد: باید در هیئت های ما اخلاق به عنوان یک الگو قرار بگیرد و اخلاق را بتوانیم به خوبی در هیئت ها توسعه بدهیم. امروز جوانان ما علاقه زیادی به هیئت ها دارند و یکی از مهمترین نهادهای که در کشور نقش آفرینی می کنند هیئت های مذهبی هستند. هیئت محفل و کانون تجمع جوانان است و باید به خوبی از این محافل در جهت نشر معارف انقلاب اسلامی و معرفی انقلاب اسلامی و آشنایی جوانان با انقلاب اسلامی استفاده و بهره ببریم. شخصیت ها و بزرگان انقلاب اسلامی را باید در هیئت معرفی کنیم.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر چگونگی بهره گیری و نقش آفرینی هیئت در اقتصاد مقاومتی و مطالبات مقام معظم رهبری گفت: ما در هیئت که جوانان زیادی را به عنوان مخاطب داریم باید شاخصه های اقتصاد مقاومتی را تببین کنیم و جوانان را به تقویت فرهنگ کار، تلاش و کوشش دعوت کنیم تا جوانان ما جوانی دلسوز باشد که با تمام شور و اشتیاق در خدمت کشور و اقتصاد و فرهنگ کشور باشد البته همه جوانان هیئتی ما از این روحیه برخوردار هستند چرا که وقتی ما سیره شهدای ۸سال دفاع مقدس را مطالعه می کنیم متوجه می شویم همه این عزیزان تربیت شده مکتب اباعبدالله الحسین علیه السلام بودند.

معاون هماهنگ ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: مگر می شود کسی به درجه رفیع شهادت نائل آید و هیئتی نباشد. مگر می شود کسی رزمنده باشد و اهل هیئت نباشد. ریشه و پایه و شهادت و رزمندگی و مدافع حرم بودن و فداکاری و ایثارگری از هیئت بر می آید چرا که سلسله جنبان این حرکت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بوده است. ایشان اوج ایثار و شهادت و فداکاری بوده است لذا سرچشمه هیئت، حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) است.

از هیئت شهید و جانباز در می آید و همه چیز در هیئت است. هیئت افتخار شیعه است چرا که حفظ شیعه در طول ۱۴۰۰ سال با هیئت بوده است. امروز در دورافتاده ترین نقاط اروپا اگر ده نفر شیعه وجود داشته باشد یک هیئت تشکیل می شود و دور هم ذکر مصیبت می خوانند در صورتی که همین جمع برای ساخت مسجد نیاز به جمعیت بیشتری دارند. هنر شیعه در طول تاریخ هیئت های مذهبی بوده است و همین عامل باعث ماندگاری شیعه به عنوان یک مکتب زنده است.

سردار فرجیان زاده درباره جایگاه هیئت در سیاست گذاری کشورهای اسلامی نیز گفت: هیئت به عنوان گسترده ترین تشکل های مردمی هستند و می توانند در سیاست گذاری در حوزه علوم اسلامی و آشنایی مردم با معارف و ارتقای بصیرت مردم تاثیر گذار باشند، گستردگی و فراگیری امروز هیئت که در جای جای کشور وجود دارد سرمایه بزرگی هستند که باید از این ظرفیت برای آشنایی مردم با انقلاب اسلامی استفاده ببریم.

وی در پاسخ این سوال که باید چه اقداماتی برای دیده شدن هیئت در قوانین کشور در نظر گرفته شود گفت: باید قوانینی در کشور تصویب شود که از هیئت حمایت به عمل آید، اما باید ضمن اینکه هیئت ها به صورت مردمی اداره شود و از کمک های مردمی بهره ببرند باید دستگاه های دولتی هم بتوانند به هیئت هات کمک کنند که این امر نیازمند قوانینی است که امیدواریم با پی گیری مسئولیت انجام بگیرد.

معاون هماهنگ ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: دستگاه های دولتی می توانند در زمینه احداث و پشتیبانی هیئت ها و مواردی که امروز هیئت ها به آن نیاز دارند برای تقویت آن باید قوانینی برای کمک رسانی به هیئت انجام شود. برخی از دستگاه های دولتی به تشکل های که هیچ اعتقادی به انقلاب و اسلام ندارند کمک می کنند این کمک ها را باید بهتر و بیشتر به هیئت های مذهبی مردم نهاد اصیل جامعه بدهند.

سردار فرجیان زاده در پایان در پاسخ به سوالی درباره برخی مداحانی که از موسیقی برای معرفی اهل بیت علیه السلام استفاده می کنند گفت: مداح اهل بیت باید مقام شامخ اهل بیت علیه السلام را به خوبی بشناسد، مقام اهل بیت علیه السلام با موسیقی منتقل نمی شود، این توهین به اهل بیت علیه السلام است که بخواهیم با آلات موسیقی در هیئت های مذهبی اهل بیت را به مردم بشناسانیم. اهل بیت نور هستند و این نور باید با زبان پاک، قلب پاک و دل پاک به مردم معرفی شود تا تاثیر گذار باشد. کسانی که از آلات موسیقی در هیئت استفاده می کنند به این خاندان توهین می کنند و عظمت اهل بیت علیه السلام را نشناخته اند.