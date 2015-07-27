مسائل فرهنگی و اجتماعی باید در اجرای همه پروژه های قزوین لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری در جلسه کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار استان که ظهر دوشنبه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی ممکن است در معرض برخی تهدیدات و آسیب ها قرار بگیرند اما در این بین می توانند در سایه همکاری و تعامل ضمن سرعت بخشیدن به تحقق اهداف تمامی تهدیدات را نیز تبدیل به فرصت های طلایی کنند.

وی با اشاره به انجام سند آمایش استان افزود: از جمله مهم ترین اسناد استان قزوین سند آمایش سرزمینی است که به عنوان یکی از اسناد بالادستی، در روند توسعه ای و همچنین تصمیم گیری های مهم استان نقش محوری و اساسی را ایفا می کند.

یاری ادامه داد: در همین رابطه خوشبختانه قزوین از جمله استان های پیشرو در زمینه تهیه و تنظیم سند آمایش سرزمینی بود بر همین اساس پس از تهیه این سند کاربردی و عملیاتی کردن آن نیز بسیار مهم و ضروری است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: در اجرای برنامه و پروژه های مختلف استان باید تمام مسائل زیربنایی به ویژه مسائل فرهنگی و اجتماعی لحاظ شود.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت منطقه حفاظت شده باشگل نیز اظهار داشت: در رابطه با بحث توسعه و مدیریت منطقه حفاظت شده باشگل باید سایر موارد نیز لحاظ شود و نباید صرفا از رهگذر مسائل زیست محیطی به موضوع نگاه کرد بلکه باید تمام بخش ها نیز در برنامه ریزی های مربوط به این منطقه در نظر گرفته شود تا در آینده ای نزدیک باشگل به عنوان یکی از محورهای گردشگری طبیعی استان مطرح شود.

یاری در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با واحدهای صنعتی مستقر در محدوده فتح آباد و ضرورت ساماندهی این واحدها نیز بیان کرد: هرگونه ساماندهی این واحدها و یا توسعه آنها باید با در نظر گرفتن همه ملاحظات زیست محیطی و نظارت های فنی صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در رابطه با احداث شهرک صنعتی جدید در منطقه کوهین نیز باید توجه داشت که این شهرک در صورت تامین منابع آبی، بررسی ملاحظات مدیریت بحران و مسائل مربوط به بحث پدافند غیرعامل ساخته خواهد شد.