تهدید معادن شن و ماسه در جنوب غرب تهران/ انتقاد از خاکبرداری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز فرمانداری تهران درباره وضعیت معادن شن و ماسه واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران، با اشاره به اینکه برای حفظ و مقاوم سازی دیوارههای این معادن اقدامی انجام نشده است، تصریح کرد: در دیواره غربی معادن دو گسل با شیب ۳۵ تا ۴۰ درجه قابل مشاهده است. عمده دیوارهها تقریبا به صورت قائم حفر شده و روش مناسبی برای حفظ و ایمنی آنها انجام نشده است.
وی با بیان اینکه نشانههایی از گسیختگیهای گذشته و مصالح انباشته شده پای دیوارها بیانگر وقوع ریزشهای قبلی در دیوارهها و گسیختگی بخشی از خاک است، افزود: با توجه به شواهد موجود به منظور رعایت اصول ایمنی کارکنان این معادن بایستی مخاطرات موجود و محتمل در برابر قوانین ناظر بر کار در معادن ارزیابی شده و اقدامات لازم انجام شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به حجم عظیم خاکبرداری های صورت گرفته، تاکید کرد: خاکبرداری در حجم بالا و توسعه بی رویه در سطح و عمق باعث ایجاد اختلاف تراز قابل توجه ما بین کف معادن تا کف بستر رودخانه کن شده است. به دلیل قرار گرفتن این معادن در طول کل ساحل غربی رودخانه که در برخی نقاط این فاصله به کمتر از ۱۰ متر میرسد، تخریب دیواره مشترک بین آنها محتمل بوده و خطر بزرگی محسوب میشود.
به گفته حافظی، به دلیل اشباع بودن آبرفت بستر رودخانه و همچنین اختلاف ارتفاع زیاد کف رودخانه و معادن حتی در صورت تخریب بخشی از این دیواره مشترک، گستردگی تخریبها تا فاصله زیادی در بالا دست و پایین دست خواهد شد و مجموعه رودخانه و مستحدثات و سایر تاسیسات به سمت معادن حرکت خواهد کرد.
وی همچنین تصریح کرد: در تجربیات گذشته نیز سیلاب های رودخانه کن و خسارات ناشی از آن را میتوان دید به عنوان مثال وقوع سیل و تخریب پل فتح راه آهن و ریزش دیواره های معدن خلیج فارس در مجاورت اجرای پل سعید آباد، ضرورت تسریع در تصمیم گیری در این منطقه را یادآور میشود.
حافظی گفت: در حال حاضر از مخاطرات محتمل و بالقوه میتوان گسیختگی دیوارهای جانبی معادن، تخریب دیوارههای ما بین رودخانه و معادن، تاثیر بر تاسیسات ساختمانها و ساکنین اطراف گودها و تهدید جان افراد داخل معدن را ذکر کرد. هرچند که وقوع زلزله که در تهران نیز چندان دور از انتظار نیست میتواند باعث تشدید این مخاطرات شود.
وی ادامه داد: با توجه به جمیع مسایل مطرح شده وضعیت این گودها را قرمز و تهدید کننده اعلام می کنم و از امروز ادامه فعالیت این شرکتها و برداشت از این معادن را غیرمجاز و غیرقانونی دانسته زیرا خطر جدی برای ساکنین منطقه و کارگران معادن محسوب میشود.
حافظی همچنین از معاونت فنی و مهندسی فرمانداری تهران به واسطه پیگیری این موضوع تشکر کرد و گفت: سازمان مشارکتهای مردمی شهرداری مکلف به تسریع در تعیین تکلیف پروژه تاکا و ساماندهی این منطقه هستند.
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