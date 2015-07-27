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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

با تلاش هنرمندان چهار محال و بختیاری؛

فیلم کوتاه «کنار قاب خالی» به جشنواره فیلم «مادر» راه پیدا کرد

فیلم کوتاه «کنار قاب خالی» به جشنواره فیلم «مادر» راه پیدا کرد

شهرکرد - فیلم کوتاه «کنار قاب خالی» به نویسندگی و کارگردانی فاطمه برزکار و تهیه کنندگی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به نخستین جشنواره فیلم و عکس »مادر» راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گفت: نخستین جشنواره فیلم و عکس مادر به منظور تکریم و ارج نهادن به مقام والای مادر و نیز شناسایی و تقدیر از تولیدات ارزشمند در حوزه فیلم‌های کوتاه و مستند کشور از سوی موسسه فرهنگی و هنری نیلا فرهنگ برگزار می شود.

محسن باقری دستگردی افزود: این جشنواره در دو بخش فیلم و عکس برگزار می شود که بخش فیلم آن نیز به دو بخش مسابقه فیلم های مرتبط با موضوع مادر و مسابقه فیلم های مادران فیلمساز در ژانرهای مستند، داستانی، تجربی، انیمیشن و نماهنگ برگزار می شود.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری افزود: فیلم کنار قاب خالی یک فیلم کوتاه ذهنی است که موضوع آن دو شخصیت در قالب یک کاراکتر است و به نقش مادر از لحظه تولد تا مرگ در زندگی می‌پردازد.

‌نخستین جشنواره فیلم و عکس «مادر» مردادماه سال جاری در تهران برگزار می شود. ‌

کد مطلب 2868626

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