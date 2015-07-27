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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۳۶

رئال مادرید اعلام کرد:

سرخیو راموس تحت هیچ شرایطی فروخته نمی‌شود

سرخیو راموس تحت هیچ شرایطی فروخته نمی‌شود

باشگاه رئال مادرید حرف آخر را درد مورد مدافع کلیدی خود زد و اعلام کرد وی تحت هیچ شرایطی در فهرست فروش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد یکی از مشتریان پر و پا قرص سرخیو راموس به حساب می‌آید و حتی صحبت از این بود که داوید دخیا، دروازه‎بان اسپانیایی تیم لیگ برتری، با این مدافع معاوضه شود.

در جلسه‌ای بلند مدت که در گوانگژو چین برگزار شد، طرفین برای ادامه همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند و اعلام شد جدایی این بازیکن از رئال مادرید در حال حاضر ممکن نیست.

من یونایتد قبلا گفته بود تنها در صورتی دخیا را به رئال را می‌فروشد که آنها به راموس اجازه پیوستن به این تیم را بدهند.

به گزارش گاردین، در حالیکه پنج هفته به پایان نقل و انتقالات باقی مانده، من یونایتد اقدام به خرید سرخیو رومرو کرده که این موضوع می‌تواند پیچیدگی هایی را برای باشگاه انگلیسی به همراه داشته باشد.

کد مطلب 2868653

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