کاهش مصرف سوخت در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد سوخت که در استانداری برگزار شد اظهاداشت: میزان مطلوب برخورداری مردم شهرها و روستاها از گاز طبیعی ایجاب می کند تا مصرف سوخت های فسیلی و نفت سفید در منطقه به محو قابل توجهی کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: استان قزوین با قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی شمال و غرب کشور از ناوگان حمل و نقل عمومی بزرگی برخوردار است که تامین سوخت آن با توجه به ملی بودن راههای آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
حبیبی ادامه داد: اگر در تامین سوخت مورد نیاز شبکه حمل و نقل استان خللی ایجاد شود بسیاری از حوزههای اقتصاد و اشتغال آسیب میبینند.
وی گفت: با اجرای طرح پیمایش شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوخت هستیم که این کار در بخش اقتصاد هم نقش آفرین است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح پیمایش هر کامیون متناسب با بارنامه و مسیری که طی میکند، میتواند سوخت دریافت کند.
حبیبی با اشاره به وضعیت جایگاههای گاز در استان قزوین گفت: با ارائه خدمات مناسب در جایگاههای سی، ان، جی زمینه خدمت رسانی در مسیر اتوبانها برای مسافران فراهم شده است.
تعطیلی جایگاههای سوخت منطقی نیست
وی بیان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا هیچ جایگاه سوخت رسانی تعطیل نشود که در این مسیر برای رفع مشکلات جایگاههای سوخترسانی که به دلایلی تعطیل شده اند مساعدت لازم صورت گرفته تا با دادن چک ضمانتی به فعالیت خود ادامه دهند و شرکت گاز نیز متعهد شده با دریافت چک اجازه ادامه فعالیت به جایگاههای سی. ان. جی را ضادر کند.
حبیبی یادآور شد: از مالکان جایگاههای سی. ان. جی که در حال حاضر تعطیل هستند درخواست می کنیم برای تعیین تکلیف واحد خود اقدام کنند در غیر این صورت مراتب از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی پیگیری میشود.
عادلی: صرفه جویی ۴۰ درصدی سوخت با اجرای طرح پیمایش
در ادامه حسین عادلی مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان قزوین گفت: با اجرای طرح پیمایش سوخت زمینه صرفه جویی تا ۴۰ درصد حاصل می شود.
عادلی گفت: بر اساس آمار گرفته شده تعداد خانوارهای مصرفکننده نفت سفید از ۸۳ هزار خانوار به ۳۹ هزار خانوار کاهش یافته و در ناحیه مرکزی استان قزوین شامل شهرستانهای قزوین، البرز و آبیک، ۶۶ درصد مصرفکنندگان سوخت از نفت سفید استفاده میکنند و کمترین آمار مصرفکنندگان نفت سفید نیز مربوط به شهرستانهای بویینزهرا و آوج است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان قزوین اضافه کرد: بر اساس آمار فرمانداری و بخشداری و با توجه به برودت هوای هر شهرستان نسبت به ارائه سوخت نفت سفید به آن شهرستان اقدام خواهد شد.
عادلی گفت: فعالیت جایگاههای سی. ان. جی در تعطیلات تابستان هم ضرورت دارد و تعطیلی حتی یک واحد در فصل مسافرت می تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کند.
وی افزود: خوشبختانه استان قزوین در اجرای طرح پیمایش موفق عمل کرد و با اطلاعرسانی بموقع همچنان این طرح ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان قزوین تصریح کرد: در این طرح هر خودروی سنگین به میزان طی مسافت سوخت دریافت می کند.
عادلی گفت: در استان قزوین ۷۶ جایگاه سوخترسانی و ۹ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی وجود دارد و سه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و ۱۲ جایگاه سوخت رسانی نیز در حال احداث است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان قزوین یادآور شد: در حال حاضر ۴۰۰ مرکز فروشندگی نفت سفید در سطح این استان داریم که این مراکز باید ساماندهی شود.
شعبانی: تأمین ۳۰ درصد سوخت ناوگان حمل و نقل قزوین از طریق پیمایش
رحمت شعبانی مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان قزوین نیز با بیان اینکه ۳۰ درصد سوخت ناوگان حمل و نقل استان از پیمایش تأمین میشود گفت: هشت جایگاه سوخترسانی نیز علاوه بر مصرف سهمیه به صورت آزاد سوخت را در اختیار مردم قرار میدهند.
شعبانی گفت: در طرح پیمایش فرآیندهای خودرو ثبت و ضبط شده و به سازمان اعلام میشود و هر کامیون با توجه به بارنامه و مسافتی که طی میکند سوخت دریافت خواهد کرد و اگر کامیونی مسافت بیشتری نسبت به سهمیه سوخت خود طی کند سوختی نخواهد گرفت.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان قزوین اضافه کرد: تا شهریورماه امسال ۷۰ درصد سوخت سهمیه قبلی باقی میماند و ۳۰ درصد را با تمهیداتی که اندیشیده شده عملیاتی میشود.
وی تصریح کرد: در خصوص توزیع سوخت محدودیت داریم و سهمیهای که به جایگاهها داده میشود نیاز استان را تامین نمیکند لذا تعدادی از جایگاهها با مشکل کمبود سوخت مواجه میشوند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان قزوین با اشاره به لزوم فعالیت مستمر جایگاههای سوخترسانی مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی بیان کرد: یکی از ارکان اصلی مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی ارائه سوخت موردنیاز مسافران به آنان در ایام مختلف سال است.
شعبانی با بیان اینکه توزیع مکانی مجتمعهای خدمات رفاهی سطح استان قزوین مناسب است، خاطرنشان کرد: در سطح این استان توزیع مکانی مجتمعهای خدمات رفاهی به نسبت خوب است و برای اینکه جایگاهها بتوانند به خوبی به مردم سوخترسانی کنند تعداد پمپهای هر جایگاه باید حداقل پنج تا باشد.
موسوی: جایگاه سوخت الموت درآستانه تعطیلی است
فرماندار قزوین نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت مجتمع خدمات رفاهی بینراهی مهتاب الموت عنوان کرد: فعالیت جایگاه سوخترسانی مجتمع بینراهی مهتاب الموت در ایام تابستان که شاهد تردد مسافران در منطقه الموت هستیم، ضروری است بنابراین باید مساعدتهای لازم برای ادامه فعالیت این جایگاه انجام شود.
سیدعلی موسوی گفت: پرداخت ۵۰ درصد کارمزد این جایگاه از سوی شرکت نفت استان قزوین ضروری است که بیش از یک سال کارمزد این جایگاه از سوی شرکت نفت پرداخت نشده لذا اگر مساعدت لازم برای پرداخت این کارمزد انجام شود میتوان بخشی از مشکلات این جایگاه را برطرف کرده و زمینه ادامه فعالیت آن در ایام تعطیلات تابستان را فراهم کرد.
وی گفت: در خصوص باقیمانده بدهی این جایگاه نیز تا صدور رأی نهایی دادگاه منتظر می شویم و به رای دستگاه قضایی عمل می کنیم.
فرماندار قزوین با اشاره به احتمال تعطیلی این جایگاه سوخترسانی تا یک هفته آینده یادآور شد: اگر کارمزد جایگاه سوخترسانی مجتمع خدمات رفاهی بینراهی مهتاب الموت آزاد نشود، این جایگاه در یک هفته آینده تعطیل شده و مسافران این محور با مشکل تامین سوخت مواجه میشوند.
