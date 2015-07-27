  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۵۹

از امروز؛

نمایش«ابرهای بادکنکی» میزبان کودکان مشهد می شود

نمایش«ابرهای بادکنکی» میزبان کودکان مشهد می شود

مشهد- نمایش عروسکی ابرهای بادکنکی از امروز در تماشاخانه انوشیروان ارجمند میزبان کودکان مشهد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عروسكی- انیمیشنی «ابرهای بادكنكی» از امروز  در مشهد مقدس برای کودکان و خردسالان به روی صحنه می رود.

نمایش «ابرهای بادكنكی» كه توسط گروه تئاتر «خانه رنگین کمان» ساخته شده و الهام ابراهیم زاده كارگردانی آن را بر عهده دارد از امروز در تماشاخانه «انوشیروان ارجمند» مشهد به مدت ۱۰ روز به  اجرا گذاشته می شود.

در این نمایش كه در رده سنی خردسالان و كودكان است مژگان بهمدی، مصطفی موحدی نیا، مینا زراعتگری و الهام ابراهیم زاده عروسك گردانی كرده و  وحید عباسی، رضا رجب زاده مروی، مژگان بهمدی، و حسین ابراهیم زاده به عنوان صدا پیشه در آن حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر عروسكی- انیمیشنی «ابرهای بادكنكی» از پنجم تا پانزدهم مردادماه هر روز ساعت ۱۸ و ۱۹ در دو نوبت در تماشاخانه «انوشیروان ارجمند» در خیابان دانشجو میزبان خانواده ها و کودکان است.

کد مطلب 2868672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها