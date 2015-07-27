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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۴۷

با حضور کارشناسان داخلی و خارجی؛

مشهد مقدس میزبان کنگره بین المللی پیوند اعضاء می شود

مشهد مقدس میزبان کنگره بین المللی پیوند اعضاء می شود

مشهد- دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی پیوند اعضا و جراحی خراسان از برگزاری کنگره بین المللی پیوند اعضاء با حضور جراحان داخلی و خارجی در مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علی اکبریان در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه  در سالن جلسات بیمارستان منتصریه گفت: کنگره بین المللی پیوند اعضا در مشهد با حضور سخنرانان و دانشمندان برجسته داخلی و خارجی از کشورهای فرانسه، امریکا، اسپانیا و کشورهای عضو انجمن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این کنگره به مدت ۴روز از ۲۶تا ۲۹آبان ماه سال جاری و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد ادامه داد: این کنگره با هدف ارتباطات بیشتر با سایر کشورها در حوزه پیوند اعضا برگزار خواهد شد.

دبیرکنگره بین المللی پیوند اعضا در ادامه با بیان اینکه اعضا این کنگره در حوزه رشته های مختلف  از جمله جراحی، داخلی، اطفال، بیهوشی، عفونی، ایمونولوژی و پاتولوژی و همچنین رشته های پیراپزشکی حضور فعال خواهند داشت افزود: محورهای اصلی این کنگره در خصوص پیوند کبد، پیوند کلیه، قلب و ریه، مغز استخوان و سلول های بنیادی، پیوند پانکراس و روده، پوست و بافت، داروها و عفونت ها در پیوند، اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی در پیوند و فراهم آوری اعضا است.

 وی افزود: در این کنگره بین المللی ۱۵۰مهمان خارجی از کشورهای فرانسه، امریکا، اسپانیا و کشورهای عضو انجمن و ۲۵۰مهمان داخلی و تعداد یک هزار شرکت کننده حضور دارند.

کد مطلب 2868675

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