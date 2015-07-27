برنامه عملیاتی تغییرات آب و هوا تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست علمی بررسی چالش های مربوط به تغییرات آب و هوا در بخش تنوع زیستی و منابع طبیعی با حضور مدیر پروژه تغییرات آب وهوا و برخی از مسئولین در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست در ۴ مرداد ۹۴ برگزار شد.

محسن ناصری مدیر پروژه تغییرات آب و هوا در این نشست گفت: اثرات تغییر آب و هوا در دنیای امروز فراتر از یک موضوع فانتزی شده و کشورها بطور جدی به سمتی حرکت می کنند که هم در سطح ملی در قالب اقدامات سازگاری برای بقاء و هم در سطح بین المللی در قالب اقدامات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نقش فعالی را ایفا کنند.



وی ادامه داد: در نشستی که قرار است امسال در پاریس برگزار شود، یک معاهده نامه بین االمللی جایگزین پروتکل کی یو تو می شود و متناظر با آن، کشورها متعهد می شوند که برنامه هایی را در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در یک زمان بندی معین در اختیار جامعه ملل قرار دهند.



ناصری با اشاره به اینکه انتشار گازهای گلخانه ای در جو باعث افزایش دما زمین شده، افزود: خیلی از کشورها به سمت گرم تر، خشک تر و کم آب تر شدن پیش می روند و در برخی کشورها شاهد ناهنجاری های اقلیمی همچون طوفان های گرد و خاک هستیم. این در حالی است که اگر افزایش دمای زمین بطور میانگین بیش از ۴ درجه سانتی گراد شود، در بخش های اعظمی از کره زمین حیات امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، کشورهای عضو کنوانسیون تغییر آب و هوا در سازمان ملل متحد بطور جدی به دنبال تدوین برنامه عمل و استراتژی هستند که بتواند هم سازگاری برای بقاء را فراهم سازد و هم منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شده و اجازه ندهد این افزایش دما تا سال ۲۰۵۰ بیشتر از ۲ درجه سانتی گراد شود.

نشست هایی برای تدوین استراتژی کلان کشور در حوزه تغییرات آب و هوا

مدیر پروژه تغییرات آب وهوا تصریح کرد: خیلی کشورها همچون ترکیه این برنامه را داشتند و آن را اجرا می کردند. اما تا کنون، این برنامه عمل در ایران وجود نداشت. بنابراین، دفتر طرح ملی تغییرات آب وهوا از آبان ماه سال گذشته اقدام به برگزاری نشست هایی برای تدوین استراتژی کلان کشور در حوزه تغییرات آب و هوا در دو بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری برا ی بقاء کرده است. در بخش سازگاری برا ی بقاء تا کنون جلسات مجزایی در سه موضوع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، بهداشت و سلامت برگزار شده است.

ناصری با اشاره به اینکه تاثیرات تغییر اقلیم در کشور عمدتا بصورت خشکسالی و افزایش دما مشخص می شود، افزود: مردم در جوامع محلی و روستایی برای تامین نیازهای معیشتی خود همچون کاهش آب و مراتع، فشار مضاعف به منابع طبیعی تحمیل می کنند. بنابراین، اگریک برنامه معیشتی جایگزین و کمکی وجود داشته باشد، این فشار و تنش در استفاده و بهره برداری از منابع زیستی کشور بطور قابل توجه ای کاهش می یابد.

پیش بینی ایجاد شبکه ملی پایش در برنامه ششم توسعه

وی با اشاره به اینکه در مدت زمان اجرای برنامه ششم توسعه، قرار است یک شبکه پایش ملی ایجاد شود تا اطلاعات مربوط به وضعیت منابع طبیعی و منابع زیستی کشور در آن جمع آوری شود، افزود: یک شبکه پایش می تواند وضعیت منابع طبیعی و منابع زیستی کشور را مشخص کند تا به کمک آن به برخی نقاط جغرافیایی که وضعیت مطلوبی ندارند، توجه بیشتری شود.

ناصری گفت: بخشی از این پایش در حدود اختیارات سازمان جهاد کشاورزی است و و بخش دیگر در قالب وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. اطلاعات این دو سازمان در یک شبکه پایش ملی به اشتراک گذاشته می شود تا در برنامه های توسعه بعدی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: نتیجه این فعالیت ها در قالب کتابچه ای با عنوان استراتژی ملی تغییر آب و هوای کشور در در دفتر طرح ملی تغییرات آب و هوا جمع آوری شده تا به عنوان یک برنامه عمل برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوا در کارگروه ملی تغییر آب و هوا در هئیت دولت تصویب و در قالب برنامه های سنواتی و برنامه های توسعه به عنوان مقرراتی تعیین شده توسط دولت در دستگاه های کشور اجرا شود.

ناصری با اشاره به اینکه کارگروه ملی تغییر آب و هوا به عنوان یک کمیته ملی با مصوب هئیت وزیران شکل گرفته و مواردی که در آنجا تصویب می شود، باید در قالب مقررات دولت توسط دستگاهای کشور دنبال شود، ادامه داد: اگر دستگاه ها به هر دلیلی در پیگیری وظایف تعریف شده خود در این برنامه کوتاهی کنند، باید به کارگروه ملی تغییر آب و هوا پاسخگو باشند.