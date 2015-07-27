ایران مذاکرات را بر قدرت های پوشالی جهان تحمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت روز تویسرکان و گرامیداشت مقام ۳۸ شهید این شهرستان در عملیات غرور آفرین مرصاد، این عملیات را برگ زرین دفاع مقدس دانست و گفت: منافقین کوردل می خواستند با استفاده از اصل غافلگیری نظام را براندازند اما به همت دلامردان و رزمندگان ایرانی چنان ضربه ای خوردند که هم اکنون نیز از آن زخم خورده کینه به دل دارند.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در تمامی عرصه ها درمقابل دشمنان نظام، اظهار کرد: این وحدت، ایستادگی ها و انسجام ملت ماست که عزتمندی ایران اسلامی را رقم زد و سبب شد تا مذاکرات بر کشورهای مدعی ابرقدرت جهان تحمیل شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور افزود: دشمنان انقلاب اسلامی متوجه شدند نه با جنگ و نه با تحریم نمی توانند از ایستادگی ایرانیان بکاهند به این علت در مقابل ایرانیان سر فرود آوردند و این ایران بود که مذاکرات را بر قدرت های پوشالی جهان تحمیل کرد چرا که وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت گفته بود ما دیگر با جنگ نظامی و تحریم نمی توانیم جلوی ایران را بگیریم.

فتاح با تأکید بر تداوم مقاومت ملت و دولت ایران در برابر دشمنان، عنوان کرد: درس گرفتن از عملیاتی همچون عملیات غرور آفرین مرصاد نقشه راه مقابله با دشمنان است و این ایستادگی رمز پیروزی است.

وی با بیان اینکه منافقین با عملیات فروغ جاویدان می خواستند از غرب کشور و از تنگه چهارزبر از سمت غرب کشور به داخل کشور نفوذ کنند و در نهایت با تصرف تهران سبب سقوط نظام شوند، افزود: به خداست و همت رزمندگان ولایی ایران، دشمنان شکست خوردند

مرصاد یادآور وحدت مردم است

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم فداکاری مردم تویسرکان در عملیات مرصاد را قابل تقدیر دانست و با بیان اینکه مردم تویسرکان در عملیات مرصاد ۳۸ شهید تقدیم انقلاب کردند، گفت: ایستادگی و رشادت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس الگوی ملل جهان محسوب می‌شود.

محمدمهدی مفتح عملیات مرصاد را یادآور وحدت مردم ایران دانست و با تاکید بر اینکه اهمیت و عظمت عملیان مرصاد به عنوان یک افتخار بزرگ بر همگان آشکار است، گفت: فداکاری جوانان تویسرکان در عملیات مرصاد در روزشمار دفاع مقدس همانند نگینی درخشان خودنمایی می‌کند.

وی با اشاره به نامگذاری پنجم مرداد به نام «روز تویسرکان» گفت: این روز به منظور معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، رفع عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به جایگاه در خور شأن تویسرکان نامگذاری شد.

امام جمعه همدان نیز برگزاری یادواره‌ها را تجدید عهد با شهدا دانست و گفت: پیروزی عملیات مرصاد و ناکام ماندن دشمنان برگی از افتخارات ملت ایران است.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی با اشاره به اینکه رشادت و ایثار ملت ایران الگویی برای ملل آزادی‌خواه شده گفت: شهدا با خدا معامله کردند و جاودانه شدند.

وی با تاکید بر اینکه مقام و منزلت شهدا در نزد خداوند و اولیا الهی بسیار عظیم است، ابراز کرد: امام(ره) و شهدا در زندگی خود به وجه‌الله نظر کردند.

.