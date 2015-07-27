به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ عصر امروز دوشنبه در نشست خبری که در محل سالن کنفرانس ورزشگاه شهید درفشی فر برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: بازیهای لیگ نزدیک است. مطمئن هستم که ما و دیگران منتظر شروع بازیها هستیم. مسابقاتی دارد شروع می شود که ما به خاطرش خیلی تلاش و کار کردیم. همینطور منتظر هیجاناتی هستیم که در طول فصل ادامه دارد.

مشکلات زیادی داشتیم

وی افزود: تا به حال مشکلات زیادی داشتیم. تمرینات آماده سازی را با پنج بازیکن آغاز کردیم و در ۱۵ روز آخر بود که تیم کامل شد و بچه ها جمع شدند. فقط الان وضعیت اومانا مشخص نشده است. بقیه درحال رقابت برای قرار گرفتن در ترکیب یازده نفر هستند.

بازیکنانم مستحق تشکر هستند

برانکو خاطرنشان کرد: من از بازیکنان و نحوه کاری که انجام دادند بسیار راضی هستم. آنها استحقاق تشکر را دارند. انتظار دارم جواب این تمرینات را در طول بازیهای لیگ بگیریم.از همان بازی اول همه از تیم ما انتظار دارند.

۱۰ بازیکن جدید داریم

وی افزود: ما حدود ۱۰ بازیکن جدید داریم و ۱۶ بازیکن هم داریم که جوان هستند. اینها سرمایه بسیار بزرگی برای تیم پرسپولیس هستند.

برای یک جای خالی ریسک نمی کنیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد جذب بازیکنان و جای خالی که دارد گفت: ما چند موقعیت خوب داشتیم اما نمی توانستیم هرکسی که آمد را به تیم بیاوریم. این یک جای خالی که ما داریم یک ریسک است و به همین خاطر نمی خواهیم عجله کنیم. با این حال همچنان به دنبال مهاجم خواهیم بود.

اسم بازیکن خاصی را نمی آورم

برانکو ایوانکوویچ در واکنش به نام بردن از برخی بازیکنان که به پرسپولیس نیامدن گفت: در مورد اظهارنظرهایی که پیرامون برخی بازیکنان می شود نمی خواهم صحبت کنم. شاید من دوست دارم آقای رونالدو را بیاورم اما نمی شود. بازیکنان زیادی هستند که می خواهند به تیم ما بیایند اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بازیکنانی که در تیم هستند معرف این فصل پرسپولیس هستند. مسئولیت تیم با من است و من هستم که باید پاسخگوی نتایج باشم.

با عبدی صحبت می کنم

وی در مورد اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد فهرست بازیکنان و مسئولیت کادر فنی گفت: من در مورد بازیکنانی که صحبت از حضورشان می شود با آقای عبدی صحبت می کنم. مسائل فنی باید در کمیته فنی بحث شود. بازیکنانی که الان در پرسپولیس هستند مورد اعتماد من هستند و با اعتماد کامل به آنها وارد لیگ می شویم.

آماده شدن برخی بازیکنان زمان می خواهد

برانکو در مورد آماده نبودن برخی بازیکنان نیز گفت: ما دو دروازه بان جوان داریم. سوال من این است که آیا یک بازیکن می تواند در پنج روز برای یک مسابقه آماده می شود؟ این همان مشکلی است که من در موردش صحبت می کنم. برخی بازیکنان دیر به تیم اضافه شدند. طبیعی است که برای برخی بازیکنان زمان خواهد بود که بتوانند آماده شوند.

با اومانا ۲۴ بازیکن هستیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: فهرست ما در حال حاضر با مایکل اومانا ۲۴ نفر است که از بین آنها ۱۶ نفر بازیکنان جوان هستند. تمایل داریم که بسیاری از این بازیکنان بتوانند در طول لیگ برای ما بازی کنند. اسم این بازیکنان مشخص است. حیدریه، علیپور، طارمی، فاطمی، دو دروازه بان جدید و ... اینها سرمایه است برای پرسپولیس. آنها انگیزه و نشاط را برای تیم خواهند آورد. طبیعی است که آنها نوسان دارند و ضعف هایی هم خواهند داشت اما من به آنها اعتماد کامل خواهم داشت.