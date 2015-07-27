به گزارش خبرگزاری مهر محمودرضا آقامیری کارشناس و دانشمند هسته ای و ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات های سابق کشورمان، اظهارات جدید رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را در رادیو گفتگو بررسی کردند.

آقامیری در ارتباط با راکتور اراک گفت: راکتور تحقیقاتی که از آن صحبت می شود یکی از بخش های مهم تحقیقاتی آب سنگین اراک است و هم در متن اصلی توافقنامه و هم ضمایم آن، مطرح شده است که گفته شده باید این راکتور تحقیقاتی بازطراحی و بازساخت شود.

وی افزود: در توافقنامه بیان شده که ایران قرار است این راکتور را بازسازی و راکتور مدرنی را طراحی کند و فقط برای موارد صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ از آن استفاده کند. در قسمت ضمیمه توافق نامه این موضوع گسترده‌تر شده و گفته شده که تقریبا نباید ساخت و ساز این راکتور تحقیقاتی ادامه پیدا کند. یعنی راکتور قبلی باید طوری طراحی شود که کمترین تولید پلوتونیم را داشته باشد و ساخت راکتوری فعلی ادامه پیدا نکند و بخش هایی از آن به نوعی پر شود تا اطمینان آژانس مبنی بر کاربری صلح آمیز این رآکتور، حاصل شود.

آقامیری به سخنان شب گذشته صالحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما اشاره کرد و گفت: صحبت های آقای صالحی ناظر بر این بود که ما می خواهیم راکتور اراک را بازسازی کنیم و برای اطمینان، کلمه «بتن» بکار رفته، اما نه آنچه که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بیان کرده است.

این کارشناس مسائل هسته ای در ارتباط با باقی ماندن راکتور اراک در چرخه هسته ای اظهار داشت: راکتور آب سنگین اراک با اورانیوم غنی شده ۳.۶۷ درصد کار می‌کند، اما ایران تا ۵ سال آینده نباید هیچ راکتور آب سنگینی داشته باشد.

وی گفت: در این توافق محدودیت هایی را پذیرفته ایم اما در کنارش دستاوردها و امکاناتی را نیز به دست آوردیم.

آقامیری به ضرورت تداوم تحقیق و توسعه در جمهوری اسلامی اشاره کرد: در حدود ۱۵ الی ۲۰ سال است که تمام تلاش مان این است که تحقیق و توسعه را به جایی برسانیم و امروز به جایی رسیده ایم که می توانیم اظهار وجود کنیم و اظهار وجود انجام شده است.

وی افزود: بر طبق این توافق، روند تحقیق و توسعه تا هشت سال اول با محدودیت‌هایی روبروست و باید ببینیم بعد از آن چه اتفاقی روی خواهد داد.

زهره‌وند: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سابقه عملکردی خوبی ندارد

در ادامه ابوالفضل زهره‌وند به موضع‌گیری های مقامات رسمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: این موضع‌گیری ها، این نگرانی را در همه طیف های مختلف جامعه ایجاد کرده که حاصل این توافق با این روند، می تواند برای ما ضرری بیشتر از منافع داشته باشد.

وی با بیان اینکه مدیر کل آژانس انرژی اتمی سابقه عملکردی خوبی را ندارد، افزود: وی اختیارات مناسبی را برای ماموریتی که برایش منصوب شده است، ندارد. از یک سو، (سابقه) آمانو و از سوی دیگر، استقرار ۵۰ بازرس و تجهیزات و دستگاه هایی که دارند با خودشان می آورند، از جمله نکاتی است که موجب می شود زیاد نتوانیم به توافقاتی که می رسیم بسنده کنیم؛ بنابراین توافق یک موضوع است اما آنچه که اهمیت بالاتری دارد انتظاراتی است که آمریکا از انجام این بازرسی ها دنبال می کند.

این دیپلمات سابق کشورمان در ارتباط با موضع‌گیری های احتمالی پس از تحقیقات آژانس بین المللی، گفت: تحقیقات آژانس، اولین گام و مرحله در راستی‌آزمایی است که در رابطه با ایران مطرح می کنند؛ بنابراین در گام اول آنچه که مطرح می کنند محصول نوع همکاری است که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق وین با آژانس طی فرآیندی مداوم خواهد داشت، این گزارش‌ها به شورای حکام داده می‌شود و بعد از تایید، به شورای امنیت گزارش می‌شود.