کویر کرمان متولی خاصی ندارد/ راه اندازی تورهای کویرنوردی در لوت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی ظهر امروز در جلسه برنامه ریزی توسعه کویر نوردی در کرمان اظهارداشت: کویر یکی از قابلیتهای عمده طبیعت استان کرمان است و نباید به عنوان تهدیدآور به کویر نگاه کرد بلکه بسیاری از کشورهای کویری اطراف با استفاده از امکانات ابتدایی درآمدهای بالایی را از کویر کسب می کنند.

وی افزود: کویر شهداد بسیار زیبا و با قابلیتهای گردشگری بسیار بهتر از کویرهای خلیج فارس است و باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.

رشیدی گفت: کویر را باید اهرم جدی جذب گردشگر در استان کرمان بدانیم و در این خصوص با برنامه ریزی و اختصاص بودجه و اعتبار زمینه را برای توسعه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: یکی از زمینه های موجود برای آشنا کردن مردم با قابلیتهای کویر همایش هفته فرهنگی و اقتصادی کرمان است که از 16 تا 23 مرداد ماه در برج میلاد برگزار می شود.

وی در خصوص بوم گردی نیز گفت: برخی از خانه های اهالی منطقه به این منظور آماده شده است و این توانمندی در مردم بومی منطقه وجود دارد زیرا از مردم خونگرم و مهمان نوازی در این بخش از کرمان برخوردار هستیم.

وی تعریف مسیرهای گردشگری دکویر را از مهمترین اولویتها برشمرد و افزود: به زودی دو مسیر گردشگری در شهداد معرفی و به مردم و گردشگران معرفی خواهد شد.