۳ پایگاه انتخاب رشته در شهرستان میامی ایجاد شد

عباس صائمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه انتخاب رشته کنکور سراسری امری مهم و حساس است، اظهار کرد: کوچک‌ترین بی‌تدبیری، اشتباه و تصمیم‌گیری از سر احساس می‌تواند سرنوشت یک جوان را که باید آینده‌ساز کشور و این نظام مقدس باشد، دچار تهدید و ناکامی کند.

وی علاقه فرد، شناخت از رشته‌ها، توانایی علمی فرد، توان اقتصادی خانواده برای پرداخت هزینه‌های تحصیل و رفت و آمد، امکانات مراکز آموزشی، آینده شغلی رشته‌های تحصیلی و هدف دانش‌آموزان از تحصیل در دانشگاه و اماکن تحصیلی در رشته‌های مختلف را از جمله عوامل مؤثر در انتخاب رشته دانست که باید در انتخاب رشته مدنظر دانش‌آموزان و خانواده‌ها باشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی همچنین از فعالیت سه پایگاه انتخاب رشته از روز اعلام نتایج آزمون سراسری در این شهرستان خبر داد و افزود: دو پایگاه بصورت ثابت در شهر میامی و روستای سوداغلن در بخش کالپوش و یک پایگاه سیار نیز برای انتخاب رشته دانش آموزان در روستاها فعالیت خواهند داشت.

صائمی تصریح کرد: دراین پایگاه ها کارشناسان و مشاوران آموزش و پرورش که آموزش های لازم در این زمینه را گذرانده اند برای انتخاب رشته دانش آموزان در پایگاه ها حضور خواهند داشت و دانش آموزان را برای انتخاب رشته های مختلف و معرفی دانشگاه ها راهنمایی می کنند.

وی با بیان اینکه جذب حداکثری یکی از اولویت های آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: امسال برای انتخاب رشته همه دانش آموزان و قبولی در مراکز آموزش عالی برنامه ریزی لازم صورت گرفته است و زمینه لازم برای انتخاب رشته دانش آموزان در روستاهای دوردست که با مشکلاتی روبرو هستند فراهم شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی با بیان اینکه در کنکور امسال تاکنون پنج رتبه زیر چهار هزار توسط دانش آموزان شهرستان میامی در رشته علوم انسانی کسب شده است، یادآور شد: از این تعداد دو نفر رتبه زیر دو هزار را کسب کرده اند که این تعداد نسبت به سال گذشته در شهرستان افزایش داشته است.

صائمی با بیان اینکه در آزمون سراسری امسال بالغ بر ۹۰درصد دانش آموزان شهرستان میامی شرکت کردند، افزود: امیدواریم امسال بتوانیم رتبه اول قبولی در دانشگاه ها را در سطح استان سمنان داشته باشیم.

وی در خاتمه به توسعه متوازن رشته ها و تاکید وزارت آموزش و پرورش بر جذب حداکثری وحضور دانش آموزان در رشته های کارو دانش و فنی و حرفه ای اشاره کرد و افزود: شهرستان میامی طی دوسال گذشته در زمینه توسعه متوازن رشته ها موفق به کسب رتبه اول در استان شده است و امسال نیز برنامه ریزی لازم در این خصوص صورت گرفته است.