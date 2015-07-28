به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین «کد کده» با هدف آشنایی دانشآموزان کشور با یکی از زبانهای برنامهنویسی آغاز شده است؛ این کمپین در نظر دارد یک میلیون دانشآموز ایرانی را دستکم با یکی از زبانهای برنامهنویسی آشنا کند.
این دوره برای دانشآموزانی طراحیشده که از توانایی خواندن و نوشتن برخوردارند، اما هیچ پیشزمینه و تجربه قبلی از برنامهنویسی ندارند.
دوره کدنویسی، به دانشآموزان کمک میکند که برنامههایی برای حل مسائل مختلف بسازند، درنتیجه با خلق بازی و داستان برای هر مسئله، نخستین پایههای ذهن خلاق و تحلیلگر در کودکان شکل خواهد گرفت.
دوره آموزش کدنویسی به مدت دو ماه در تابستان سال جاری و بهصورت آزمایشی در چهار دبستان هوشمندسازی شده در قرچک، رباطکریم، شهرری و کهریزک برگزار میشود؛ مدت هر یک از جلسات، چهار ساعت در هفته و ظرفیت هر یک از کلاسها ۱۵ نفر است که درمجموع ۱۵۰ نفر از دانش آموزان مقاطع پنجم و ششم ابتدایی در این دوره تحت پوشش کمپین قرار میگیرند.
مراحل اجرایی این دوره به این صورت است که ابتدا آزمون ورودی در مدارس انجام میشود و پس از ثبتنام دانشآموزان داوطلب، کلاسها به مدت ۳۲۰ ساعت کلاس درسی برگزار میشود و در پایان دوره نیز مسابقه پایانی برنامهنویسی برپا میشود.
علاوه بر این در این جلسات، تیم اجرایی کمپین که بهصورت هفتگی در ماه اول و دو هفته یکبار در ماه دوم برگزار میشود به ارزیابی عملکرد مربیان و پیشرفت کمپین خواهد پرداخت.
سرفصلهای مطرحشده در این دوره شامل برنامهنویسی با استفاده از کاغذ و گراف، الگوریتمها در دنیای واقعی، ساخت موشک کاغذی، الگوریتمهای ترتیبی (هزارتو، کشیدن نقاشی)، حلقهها، برنامهنویسی گروهی، عیبیابی، عبارتهای شرطی، آشنایی با مبنای دو، واکنش به رویدادها، حلقههای تودرتو و ردپای دیجیتالی است.
کمپین کدنویسی مدارس، در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی یک شرکت فناوری اطلاعات و با همکاری کانون کارآفرینی ایران و اداره کل آموزشوپرورش استان تهران، از ۵ مرداد تا ۳۰ شهریور برگزار میشود.
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