۲دستگاه واگن مسافری تولید واگن پارس اراک به ناوگان ریلی کشورپیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این قرارداد در دی ماه منعقد شده است افزود: این سری از واگن های مسافربری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، زودتر از موعد مقرر تعیین شده در قرارداد به شرکت ریل ترابر صبا تحویل داده شد.

به گفته مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک برای سفارش، تولید و تحویل اینگونه واگن ها توسط شرکت های چینی، حداقل زمان ممکن برای تحویل سری نخست یک سال است.

وی ادامه داد: این در حالی است که این واگن ها در واگن سازی پارس اراک در مدت کمتر از شش ماه با کیفیت بالا و استاندارد جهانی آماده و تحویل طرف قرارداد شد.

محمدی با اشاره به بهره گیری از استانداردهای روز در تولبد این واگن ها تصریح کرد: تهویه متبوع به صورت اتوماتیک، سیستم صوتی و تصویری براساس آخرین استانداردهای روز جهان، سرویس بهداشتی مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی و طراحی منحصر به فرد از ویژگی های این واگن های مسافربری است.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک تفاوت قیمت ۵۰ درصدی نسبت به نمونه مشابه اروپایی این واگن ها و تفاوت ۲۰ درصدی نسبت به نمونه چینی را از دیگر مزایای تولید این واگن ها عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک خاطرنشان ساخت: این دو واگن نخستین تولیدات تحویل شده به شرکت ریل ترابر صبا از میان ۳۷ دستگاه واگنی است که طبق قرارداد مقرر است به این شرکت تحویل شود.

گفتنی است مراسم تحویل این دو واگن مسافربری با حضور سردار علی فضلی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور برگزار شد.

شرکت واگن پارس اراک در سال ۱۳۵۴ تاسیس شد و در سال ۱۳۶۴ با سرمایه‌گذاری سازمان صنایع و نوسازی ایران به یکی از زیرمجموعه‌های این سازمان پیوست. این شرکت در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار، در مجاورت شهر اراک واقع شده و یکی از بزرگترین سازنده های انواع لوکوموتیو، واگن های باری، مسافربری و مترو در خاورمیانه است.